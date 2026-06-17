Girona celebra l'estiu amb "Cultura sense pausa" i una programació per a tots els públics
La proposta cultural d’estiu de Girona inclou concerts, dansa, tallers, conferències, visites teatralitzades i exposicions als museus de la ciutat
L’Ajuntament de Girona desplega entre el 15 de juny i el 19 de setembre una àmplia programació cultural d’estiu amb activitats per a tots els públics repartides per equipaments i espais públics de la ciutat. Sota el lema «Cultura sense pausa», la proposta reuneix formats familiars, musicals, escènics i divulgatius amb la voluntat de convertir Girona en un gran escenari cultural durant tot l’estiu. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que la programació vol “fer arribar la cultura a tots els racons de Girona i a tota la ciutadania” amb una oferta “diversa, de qualitat i accessible”.
Al llarg del mes de juny s’han programat 22 propostes. El calendari va arrencar aquest dilluns amb tres activitats familiars i continuarà amb espectacles de dansa, tallers i conferències. Un dels plats forts serà el Viu21Música, el 21 de juny, coincidint amb el Dia de la Música, quan diversos escenaris de la ciutat acolliran concerts i propostes musicals.
Un estiu amb música, arts escèniques i exposicions
La programació agafarà embranzida al juliol, amb una quarantena d’activitats més repartides per tota la ciutat. Hi haurà espectacles literaris, visites teatralitzades, hores del conte, tallers, concerts i itineraris. Durant aquest mes també es farà el cicle «Notes al parc», que s’allargarà fins al 23 d’agost, i bona part dels espectacles de l’Escènit, el cicle gratuït d’arts escèniques a places i parcs.
A l’agost, la proposta continuarà amb concerts, contes per a nadons, visites comentades, itineraris d’exposicions i tallers. Ja al setembre, el programa es tancarà amb noves visites guiades o teatralitzades, tallers i activitats familiars.
Els museus de la ciutat també sumaran novetats a la programació. El Museu del Cinema inaugurarà el 18 de juny l’exposició «Joaquim Jordà a través del mirall», dedicada al cineasta català. Per la seva banda, el Museu d’Història de Girona obrirà el 28 de juny la mostra «Repressió, plaer i llibertat. La lluita LGTBIQA+ a Girona», coincidint amb el Dia Internacional de l’Alliberament LGBTIQ+.
La cultura també sortirà al carrer amb les sessions del projecte de Segona Residència, impulsat pel Bòlit, La Volta i Les Bernardes, i amb les biblioplaces i bibliopiscines, que aproparan la lectura i les activitats culturals als infants en diferents punts de la ciutat.
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