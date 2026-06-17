El govern espanyol autoritza l’adjudicació de les obres del pas a nivell de Flaçà
El projecte, licitat per prop de 12 milions d’euros, queda ara pendent únicament de l’adjudicació definitiva per part d’Adif
El Consell de Ministres ha autoritzat l’adjudicació de les obres per suprimir el pas a nivell de Flaçà, una actuació llargament reivindicada al municipi. Després d’aquest acord, només falta que Adif adjudiqui definitivament els treballs, licitats el juliol del 2025 per un import de prop de 12 milions d’euros.
L’acord adoptat pel Govern espanyol autoritza la signatura de la segona addenda modificativa del conveni entre Adif, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i l’Ajuntament de Flaçà. Aquest conveni regula la supressió del pas a nivell situat al punt quilomètric 221/740 de la línia ferroviària entre la frontera de Cervera i la bifurcació Aragó.
El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, va donar a conèixer aquest dimarts a través d'X (abans Twitter) l’autorització de l’addenda. El tràmit permet avançar en el procediment després que l’adjudicació continués pendent onze mesos després de la sortida a licitació de les obres.
«Una reivindicació d’anys»
El senador gironí de Junts Joan Bagué, que havia registrat una pregunta al Senat per reclamar explicacions sobre el retard, també va valorar l’acord a X. «Avui és un dia molt important per a l’Ajuntament de Flaçà. Després d’infinites gestions de l’alcalde Joan Adroher, ja iniciades amb Josep Perich, i de picar tots molta pedra, finalment ja està tot enllestit per resoldre una ferida: una reivindicació d’anys», va afirmar.
El projecte preveu eliminar l’encreuament actual i construir dos passos inferiors sota les vies. Un estarà destinat al trànsit de vehicles i l’altre serà exclusiu per als vianants. L’actuació també inclou l’adequació dels accessos i la urbanització de l’entorn. El pas a nivell es troba a la cruïlla entre la via ferroviària i el carrer del Comerç, que forma part de la carretera C-255z, de titularitat de la Generalitat. Es tracta d’un punt cèntric del nucli urbà que registra trànsit de vehicles i vianants i que obliga els veïns a esperar cada vegada que es baixen les barreres.
Les obres van sortir a licitació el juliol de l’any passat per un pressupost de gairebé 12 milions d’euros. El procediment deriva del conveni subscrit entre les tres administracions implicades: Adif s’encarrega d’executar el projecte, la Generalitat participa en el finançament i l’Ajuntament aporta la major part dels terrenys necessaris. La supressió del pas a nivell és una demanda històrica de Flaçà. El projecte ha anat superant diferents tràmits administratius durant els últims anys, però l’adjudicació definitiva continuava sense resoldre’s malgrat que el concurs ja estava en marxa. Amb l’autorització del Consell de Ministres, el procediment queda ara a l’espera de la decisió final d’Adif per poder adjudicar les obres.
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