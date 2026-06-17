Interior invertirà 1,4 milions d’euros per remodelar i ampliar la comissaria de Vista Alegre
El delegat d’Interior a Girona, Eduard Adrobau, assegura que l’edifici mantindrà els agents de l’ABP del Gironès-Pla de l’Estany
La comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vista Alegre no desapareixerà quan es posi en funcionament la futura seu regional del cos a Salt. Interior preveu invertir 1,4 milions d’euros per remodelar i ampliar l’edifici de Girona, que mantindrà els agents encarregats de prestar servei directe a la ciutat i a la resta de municipis del Gironès i el Pla de l’Estany.
Ho ha explicat el delegat del Departament d’Interior a Girona, Eduard Adrobau, en una entrevista a Girona FM. El delegat ha aclarit que el trasllat a Salt afectarà els comandaments de la Regió Policial de Girona, que actualment ocupen una part de les instal·lacions de Vista Alegre, però no els efectius de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Gironès-Pla de l’Estany.
Agrupar totes les unitats
La nova comissaria de Salt permetrà concentrar en un mateix edifici els comandaments i les diferents unitats regionals dels Mossos. Actualment, aquestes estructures es troben repartides entre diversos punts. Els comandaments treballen des de Vista Alegre, mentre que altres unitats, com l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) o investigació, ja estan instal·lades des de fa temps a Mas Xirgu. L’objectiu d’Interior és agrupar totes aquestes unitats en un únic equipament regional, tal com ja passa en altres regions policials de Catalunya. La futura comissaria de Salt es convertirà, per tant, en la seu de referència dels Mossos a les comarques gironines, però no substituirà l’activitat policial que es desenvolupa actualment a Vista Alegre.
Una vegada els comandaments regionals es traslladin a Salt, l’espai que deixaran lliure permetrà reorganitzar i ampliar la comissaria gironina. Adrobau ha indicat que s’hi destinaran 1,4 milions d’euros per adequar les instal·lacions i facilitar que puguin acollir més efectius. Aquesta actuació coincidirà amb l’increment de la plantilla dels Mossos d’Esquadra.
A Vista Alegre s’hi quedaran els agents de l’ABP del Gironès-Pla de l’Estany, responsables del servei policial ordinari a Girona i a la resta de municipis de les dues comarques. D’aquesta manera, el nou edifici de Salt assumirà les funcions de caràcter regional, mentre que la comissaria de Girona conservarà les vinculades al servei de proximitat i a la seguretat del territori que té assignat. El delegat també ha assegurat que els serveis d’atenció a la ciutadania continuaran funcionant com fins ara. Aquests serveis es reparteixen actualment entre l’edifici de la Generalitat i la comissaria compartida de Can Burrassó, on treballen conjuntament els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona.
La construcció de la nova seu regional de Salt comportarà una inversió prevista de 28 milions d’euros. A aquesta quantitat s’hi afegiran posteriorment els 1,4 milions reservats per remodelar i ampliar Vista Alegre després del trasllat dels comandaments. En conjunt, els dos projectes permetran concentrar les unitats regionals a Salt i augmentar l’espai disponible per als agents destinats a l’ABP del Gironès-Pla de l’Estany.
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