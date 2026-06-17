Una investigació per queixes veïnals acaba amb un detingut per tràfic de drogues a Girona
Els agents van actuar arran de l’avís d’un possible intercanvi de droga en un vehicle aparcat i van intervenir més de 31 grams de substàncies estupefaents
La Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra van detenir el 8 de juny un home de 34 anys acusat d’un delicte contra la salut pública per presumpte tràfic de drogues a Girona. L’arrest es va produir al barri de la Devesa després que els agents li trobessin més de 31 grams de droga durant un escorcoll arran de l’avís d’un possible intercanvi de droga en un vehicle aparcat .
La investigació s’havia iniciat arran de queixes veïnals. Agents del Grup d’Investigació i Seguretat de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona havien fet vigilàncies de paisà en un domicili del barri de Sant Narcís, on l’home residia en règim de lloguer.
La detenció va tenir lloc cap a les sis de la tarda en un carrer de la Devesa. Segons la informació policial, agents de paisà de la Policia Municipal van rebre l’avís d’un agent fora de servei que alertava d’una conducta compatible amb una venda de droga entre el conductor d’un vehicle aparcat i un possible comprador.
Quan els agents van arribar al lloc, van fer sortir el conductor del vehicle i van escorcollar el cotxe. A l’interior hi van localitzar prop de 13 grams d’una substància vegetal.
Els policies van identificar el conductor com la persona que estava sent vigilada en el marc de la investigació al barri de Sant Narcís. En l’escorcoll personal posterior, li van intervenir gairebé 18,5 grams de presumpta cocaïna, que portava amagada a la roba interior.
L’home, que té antecedents policials i domicili desconegut, va quedar detingut per un delicte contra la salut pública. També se li atribueixen altres fets relacionats amb el presumpte tràfic de drogues investigat conjuntament per la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra.
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