L'Institut Maria Canela de Martorell guanya el concurs STEAMing per reivindicar referents femenins en aviació
El programa STEAMing, impulsat per Vueling i la Fundació Princesa de Girona, fomenta les vocacions científiques entre els joves amb un concurs de curtmetratges
L’Institut Maria Canela de Martorell s’ha imposat aquest matí a la final de la segona edició de «STEAMing: donant ales al talent femení», un programa impulsat per Vueling i la Fundació Princesa de Girona per acostar les disciplines STEAM als joves i fomentar les vocacions científiques i tecnològiques, especialment entre les noies. El centre ha guanyat amb el curtmetratge «Qui soc?», reconegut per la sensibilitat a l’hora de reivindicar la importància dels referents femenins en el món de l’aviació.
La final s’ha celebrat a Girona i ha reunit els sis projectes escollits entre els 104 curtmetratges presentats enguany per alumnes d’ESO, Batxillerat i Formació Professional de 17 centres educatius de les quatre demarcacions catalanes. En total, en aquesta segona edició hi han participat 631 estudiants, més de 130 més que en el curs anterior, una xifra que confirma el creixement del programa.
La proposta parteix d’una idea clara: acostar els joves a sectors com la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques a partir d’una experiència creativa i connectada amb el món real. Al llarg del curs, l’alumnat ha treballat en la creació de peces audiovisuals inspirades en les diferents professions que formen part d’una aerolínia, des de pilots i enginyeres aeronàutiques fins a mecàniques. Per fer-ho, els participants han comptat amb recursos formatius i amb el testimoni de professionals de Vueling.
Un programa per despertar vocacions
Més enllà del concurs, el projecte ha volgut contribuir a trencar estereotips de gènere en àmbits on la presència femenina continua sent minoritària. La directora de Comunicació de Vueling, Anna Viladot, ha subratllat que el creixement d’aquesta segona edició demostra que cada vegada hi ha més joves interessats en les disciplines STEAM quan se’ls presenten d’una manera pràctica i inspiradora. En la mateixa línia, el director de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha defensat la necessitat de promoure aquestes vocacions des de les aules i de reforçar la incorporació de les dones en aquest àmbit des de la base.
A banda del premi principal, l’Institut Joan Mercader d’Igualada ha rebut una menció especial per la qualitat artística del seu curtmetratge «Més enllà de la Princesa». Amb aquesta segona edició, «STEAMing: donant ales al talent femení» ha consolidat el seu creixement i ha reforçat la seva voluntat d’acostar les noves generacions a les oportunitats professionals que ofereix la indústria aeronàutica, alhora que posa el focus en la necessitat de fer visibles més dones en àmbits científics i tecnològics.
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