Mil anys de pesca de la balena, a la Casa de Cultura
Àlex Aguilar, catedràtic de biologia a la Universitat de Barcelona, ofereix aquest dimecres una conferència organitzada per l'AGAM
El biòleg Àlex Aguilar, catedràtic de la Universitat de Barcelona i un dels principals experts a Espanya en el sector balener, pronunciarà aquest dimecres 17 de juny a la Casa de Cultura de Girona la conferència Mil anys de la pesca de balena a la Península Ibèrica. L'acte, que començarà a dos quarts de vuit del vespre, forma part del cicle de xerrades que organitza l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM).
Entre 1978 i 1985, Àlex Aguilar va treballar en baleneres de Galícia, primer per fer la seva tesi doctoral sobre el rorqual comú i després, amb l'entrada d'Espanya a la Comissió Balenera Internacional, per subministrar les dades de les captures. El 2014 va publicar Chiman. La pesca ballenera en la Península Ibérica i recentment, amb el fotògraf Max Aguilar, La huella ballenera en el norte de la Península Ibérica. Inventario-guía de restos históricos, llibre que presentarà aquest dimecres a Girona.
En una entrevista a Faro de Vigo, Aguilar explicava l'abril passat sobre aquest llibre que "se centra en els aspectes històrics i patrimonials i està compost per dues parts ben diferenciades. La primera és un recorregut narratiu dels mil anys de pesca balenera del Cantàbric. La segona és una descripció del llegat d´aquesta indústria que encara perdura al llarg del nostre litoral. Les localitats del nord de la Península Ibèrica atresoren museus, antigues factories, monuments, restes de talaies i escuts nobiliaris amb armes baleneres, així com fites, sepulcres i làpides amb decoració d'arpons i escenes de caça de cetacis. D'aquí ve el títol de la 'petjada balenera', doncs, com si fos una guia de viatge, descrivim lloc a lloc el rastre que en aquests petits ports encara podem contemplar i que és un testimoni tangible d'una pesca avui abandonada".
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