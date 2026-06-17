Mou-te en Bici replica als crítics amb els carrils bici de Salt: «Cal restar espai al vehicle privat»
L’entitat respon a les queixes per la possible pèrdua d’aparcament i defensa que una mobilitat més activa pot beneficiar el comerç i fer els barris més saludables
Mou-te en Bici ha replicat a les veus crítiques amb els nous carrils bici de Salt i ha defensat que «cal restar espai al vehicle privat» per transformar la mobilitat del municipi. El pronunciament es produeix després de les queixes de veïns de la Massana per la possible pèrdua d’aparcament i la falta d’informació sobre les actuacions. L’associació veïnal va convocar una concentració per reclamar més diàleg, transparència i participació en les decisions que afecten el barri.
Tot i que les reivindicacions veïnals s’han centrat principalment en la comunicació de les obres i les seves conseqüències, Mou-te en Bici considera que algunes persones rebutgen els carrils bici per la pèrdua d’espai destinat als cotxes. L’entitat recorda que Salt comença a crear la seva xarxa ciclista després de molts anys sense construir cap tram nou.
Mou-te en Bici sosté que la majoria de persones es desplacen a peu, amb autobús o amb bicicleta, malgrat que entre un 60% i un 80% de l’espai públic està ocupat per la circulació o l’estacionament de vehicles motoritzats privats.
Aparcament i comerç
L’associació afirma que els cotxes passen més del 90% del temps estacionats i qüestiona el benefici de mantenir grans bosses d’aparcament als barris. També rebutja que la retirada de places hagi de perjudicar necessàriament el petit comerç, ja que considera que la majoria dels clients dels establiments de barri hi van a peu. «Les zones comercials exitoses a dins de les ciutats són les que estan situades en carrers d’ús exclusiu de vianants», defensa l’entitat. Mou-te en Bici considera que ampliar les voreres i reduir la circulació pot contribuir a activar la vida comercial i crear barris amb menys contaminació, soroll i risc d’accidents.
L’entitat també assegura que moltes persones no utilitzen la bicicleta perquè se senten insegures davant la velocitat i el comportament d’alguns cotxes i motocicletes. Els nous carrils han de permetre «trencar aquesta barrera» i animar més ciutadans a desplaçar-se en bicicleta.
Reclamen millores tècniques
Malgrat defensar la nova xarxa, Mou-te en Bici reclama que l’Ajuntament de Salt la tingui en compte en els aspectes tècnics perquè la infraestructura sigui «realment còmoda i útil». Considera que els carrils haurien de ser més amples i tenir prioritat a les interseccions. L’associació també demana prioritzar els desplaçaments a peu, amb bicicleta i en transport públic. Entre les mesures proposades hi ha pacificar el trànsit, reduir les velocitats, crear plataformes úniques, implantar el doble sentit ciclista i establir un protocol contra l’assetjament als usuaris de la bicicleta.
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