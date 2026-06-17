La nova seu regional dels Mossos a Salt ja té data
El delegat d’Interior a Girona, Eduard Adrobau, situa l’entrada en funcionament de l’equipament cap al 2031
La nova seu regional de les comarques gironines dels Mossos d’Esquadra a Salt podria entrar en funcionament cap a l’any 2031. Així ho ha avançat el delegat del Departament d’Interior a Girona, Eduard Adrobau, en una entrevista a Girona FM.
La previsió encara està condicionada als diferents tràmits necessaris per construir l’equipament. Adrobau ha explicat que ara caldrà enllestir els projectes, licitar les obres i executar-les abans que les unitats regionals puguin traslladar-se al nou edifici. La construcció de la comissaria comportarà una inversió prevista de 28 milions d’euros. La nova seu permetrà reunir en un únic espai els comandaments i les diferents unitats de la Regió Policial de Girona, que actualment es troben repartides entre Vista Alegre i Mas Xirgu.
La seu de referència dels Mossos
Els comandaments regionals treballen ara a la comissaria de Vista Alegre, mentre que altres unitats, com l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) o investigació, ja estan instal·lades a Mas Xirgu. Interior vol concentrar-les en un únic edifici, seguint el model que ja funciona en altres regions policials de Catalunya. La futura comissaria de Salt es convertirà així en la seu de referència dels Mossos a les comarques gironines. El trasllat, però, no comportarà el tancament de Vista Alegre. Els agents de l’Àrea Bàsica Policial del Gironès-Pla de l’Estany es mantindran a Girona, mentre que l’edifici es remodelarà i ampliarà amb una inversió addicional d’1,4 milions d’euros.
Adrobau també ha explicat a Girona FM els motius pels quals Interior ha escollit Salt per situar-hi la nova seu regional. La decisió ha generat debat després que la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, defensés que el complex policial s’ubiqués al sector de Girona Est. Segons el delegat, un equipament d’aquestes característiques necessita un solar qualificat com a equipament i unes bones connexions. Adrobau ha assegurat que Girona Est no disposa de cap terreny amb aquesta qualificació urbanística i que el Pla General tampoc preveu que n’hi hagi. A més, ha afirmat que la zona no compta amb les infraestructures necessàries per acollir un edifici d’aquestes dimensions.
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