El PSC acusa Junts de «mentir» i crear «fake news» sobre el trasllat de la comissaria regional dels Mossos a Salt
Els socialistes remarquen que la comissaria de Vista Alegre mantindrà l’Àrea Bàsica Policial i defensen que el nou equipament permetrà millorar els serveis
El PSC ha acusat Junts de «mentir» i crear «fake news» sobre la futura comissaria regional dels Mossos d’Esquadra a Salt. Els socialistes asseguren que el projecte no comportarà el tancament de la comissaria de Vista Alegre, que mantindrà l’Àrea Bàsica Policial de Girona, i sostenen que la formació ha generat una polèmica innecessària al voltant del trasllat dels serveis regionals. Les crítiques del PSC responen al «rebuig frontal» expressat per Junts per Girona a qualsevol moviment que impliqués treure la comissaria de Vista Alegre. La vicealcaldessa i candidata de la formació a les pròximes eleccions municipals, Gemma Geis, va advertir que «Girona no es pot quedar despullada d’una comissaria» i va qualificar l’equipament actual d’«innegociable».
Geis no es va oposar a la construcció d’una nova comissaria a Salt, però va reclamar que el projecte no comportés una pèrdua d’efectius ni una reducció de la capacitat operativa a Girona. Junts també va defensar que la seu regional es construís a Girona Est i que Vista Alegre es mantingués i es modernitzés.
Una «interpretació precipitada»
La regidora del PSC a Girona Bea Esporrín ha considerat que Junts ha fet una «interpretació precipitada» de l’acord entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Salt. «La comissaria de Girona es manté a Girona i nosaltres som els primers a pensar que s’ha de quedar a Girona», ha afirmat. Esporrín ha acusat Junts d’haver difós una «mentida» i d’actuar amb «mala fe» per «confondre la ciutadania». La regidora també ha recordat que la responsable de Convivència i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu, va aclarir que la comissaria de Vista Alegre «no se’n va» i que continuarà prestant atenció al públic. Els socialistes també han aprofitat la polèmica per qüestionar la coordinació entre els integrants del govern municipal de Girona, format per Guanyem, Junts i ERC. «Com pot ser que els socis de govern desconeguin què passarà en temes tan importants com la comissaria dels Mossos?», s’ha preguntat Esporrín.
De la mateixa manera, el regidor socialista Josep Palouzié ha insistit que cal diferenciar entre l’Àrea Bàsica Policial de Girona i els serveis regionals. Vista Alegre mantindrà la primera, vinculada a l’atenció ciutadana i la seguretat de proximitat, mentre que el nou equipament de Salt acollirà els serveis regionals que donen suport al conjunt de comissaries de les comarques gironines. Palouzié ha explicat que les instal·lacions de Vista Alegre han quedat «totalment desbordades» per l’acumulació de funcions. «És una millora per Salt, però també és una millora per a tothom», ha defensat Palouzié. El regidor ha acusat Junts de voler «difamar» el Govern i ha criticat que es qüestioni la ubicació de l’equipament a Salt amb l’argument que Girona és la capital. En aquest context, ha parlat d’una voluntat de «discriminar el municipi de Salt».
Una inversió estimada de 30 milions
Els socialistes han reivindicat el paper del seu grup municipal en l’acord aprovat dilluns pel ple saltenc per iniciar el procediment que permetrà posar els terrenys a disposició d’Interior. La futura seu regional es projecta a les parcel·les dels números 11 i 15 del carrer de Marie Curie, al costat de l’Institut de Vilablareix. La inversió estimada és de 30 milions d’euros, tot i que el cost definitiu dependrà del desenvolupament del projecte.
El ple de Salt també va aprovar posar a disposició d’Interior un terreny del carrer Joan Güell i Olivé per ampliar en 1.500 metres quadrats la comissaria que comparteixen els Mossos i la Policia Local. ERC, que govern amb Junts per Salt, va votar a favor dels dos acords, igual que el PSC. Vox es va abstenir i IPS-CUP hi va votar en contra.
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