Unes obres a l’AP-7 a Salt provoquen cues quilomètriques a l’accés sud de Girona
Les retencions han coincidit amb l’hora punta del matí i encara queda un carril tallat
Unes obres de manteniment a l’AP-7 han provocat cues importants aquest dimecres al matí a l’accés sud de Girona, en sentit França.
La incidència s’ha concentrat a l’altura de la sortida de Salt, on inicialment hi havia dos dels quatre carrils tallats. Això ha generat retencions de fins a tres quilòmetres, entre els punts quilomètrics 63 i 66, coincidint amb l’hora punta del matí, cap a les vuit.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, es tracta d’unes obres de manteniment. Cap a les nou del matí, la situació ja havia millorat i només quedava un carril tallat, fet que ha permès normalitzar la circulació i ja no constaven retencions en aquest punt. A dos quarts de deu del matí, ja s'ha donat per normalitzada l'afectació viària, segons Trànsit.
De moment, no hi ha una previsió concreta de quan acabaran els treballs, tot i que, en tractar-se d’una actuació de manteniment, no es preveu que s’allarguin massa.
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