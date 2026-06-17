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Unes obres a l’AP-7 a Salt provoquen cues quilomètriques a l’accés sud de Girona

Les retencions han coincidit amb l’hora punta del matí i encara queda un carril tallat

Les cues a l'autopista AP-7 per unes obres a Salt.

Les cues a l'autopista AP-7 per unes obres a Salt. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Unes obres de manteniment a l’AP-7 han provocat cues importants aquest dimecres al matí a l’accés sud de Girona, en sentit França.

La incidència s’ha concentrat a l’altura de la sortida de Salt, on inicialment hi havia dos dels quatre carrils tallats. Això ha generat retencions de fins a tres quilòmetres, entre els punts quilomètrics 63 i 66, coincidint amb l’hora punta del matí, cap a les vuit.

Les cues de l'AP-7 vistes des d'un vehicle.

Les cues de l'AP-7 vistes des d'un vehicle. / Anti-radars Garrotxa

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, es tracta d’unes obres de manteniment. Cap a les nou del matí, la situació ja havia millorat i només quedava un carril tallat, fet que ha permès normalitzar la circulació i ja no constaven retencions en aquest punt. A dos quarts de deu del matí, ja s'ha donat per normalitzada l'afectació viària, segons Trànsit.

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De moment, no hi ha una previsió concreta de quan acabaran els treballs, tot i que, en tractar-se d’una actuació de manteniment, no es preveu que s’allarguin massa.

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