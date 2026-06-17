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Ruixen amb gas pebre una dona per robar-li el mòbil en una terrassa de Girona

Els Mossos detenen dos dels cinc lladres, un dels quals estava amagat al jardí d’una casa i li troben una defensa elèctrica

La defensa elèctrica intervinguda a un dels lladres de Girona.

La defensa elèctrica intervinguda a un dels lladres de Girona. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes acusats de participar en un robatori violent a Girona després que un grup d’uns cinc nois sostregués el telèfon mòbil a una dona que era a la terrassa d’un bar del carrer Güell.

Els fets van passar la matinada del 16 de juny, cap a dos quarts d’una, quan la víctima era amb unes amigues a l’exterior de l’establiment. Segons la policia, el grup es va acostar a la taula i un dels joves va agafar el mòbil que la dona hi tenia a sobre.

Quan la víctima va intentar evitar el robatori, els autors la van ruixar amb gas pebre i van fugir corrents. Tot l'atac, la víctima no va patir lesions.

Retingut al bar

El propietari del bar i diversos clients d’un establiment del costat van aconseguir retenir un dels presumptes autors fins a l’arribada de la policia. Es tracta d’un jove de 18 anys, sense antecedents policials.

Durant la recerca dels altres implicats, els Mossos van localitzar un segon sospitós amagat al jardí d’una casa. A prop seu hi havia una defensa elèctrica, considerada una arma prohibida, que l’home va reconèixer com a seva. Aquest segon detingut té 25 anys i antecedents.

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Els agents van arrestar tots dos homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. Al segon detingut també se li atribueix un delicte de tinença d’armes prohibides.

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