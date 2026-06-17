De la Sagrada Família a Portugal: l'empresa gironina Flock Drone Art Studio aspira a superar el rècord de drons en vol simultani
La companyia buscarà convertir-se aquest divendres 19 de juny en la primera empresa catalana a assolir aquesta fita, amb més de 3.050 drons volant de manera sincronitzada
L'empresa gironina Flock Drone Art Studio intentarà aquest divendres a la nit batre a Portugal el rècord europeu del major nombre de drons volant de manera simultània en un espectacle de llum i art aeri. L'intent tindrà lloc a Porto, aquest divendres 19 de juny, en el marc del festival internacional Air Invictus, on la companyia desplegarà més de 3.050 drons sincronitzats, superant així l'actual rècord.
Si ho aconsegueix, Flock Drone Art Studio es convertirà en la primera empresa catalana a obtenir un rècord d'aquestes característiques, consolidant la seva posició entre les companyies de referència en l'àmbit dels espectacles de drons a escala internacional.
La companyia arriba a aquesta cita després d'haver deixat la seva empremta en alguns dels projectes d'art aeri més destacats dels darrers anys, entre els quals figuren els actes vinculats a la culminació de la Sagrada Família. Un recorregut que ha situat la seva feina en el focus d'atenció i que evidencia la seva capacitat per crear produccions de gran complexitat tècnica i alt impacte visual.
Amb seu a Girona, Flock Drone Art Studio està especialitzada en el disseny i la producció d'espectacles de drons que combinen tecnologia, creativitat i narrativa visual, portant les seves creacions a esdeveniments culturals i institucionals de gran format.
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