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Salellas esclata per l'exclusió de Girona de la xarxa d'autobusos espanyola: "N'estem tips"

L'alcalde de Girona ha publicat un vídeo a les xarxes socials on denuncia que la demarcació ha estat desatesa "una vegada més" pel govern espanyol

Lluc Salellas ha carregat contra el govern espanyol.

Lluc Salellas ha carregat contra el govern espanyol. / Generalitat de Catalunya

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Redacció

Redacció

Girona

"N'estem tips". Així de contundent s'ha mostrat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, després de saber que no hi ha cap línia a la demarcació de Girona que connecti amb la xarxa d'autobusos de tot l'Estat. En un vídeo publicat a les xarxes socials, Salellas ha denunciat la falta d'inversió que segons ell pateixen les comarques gironines per part del govern espanyol: "N'estem tips que una vegada més el govern espanyol ignori Girona i la seva demarcació".

L'alcalde considera que l'Estat ha deixat la ciutat i la província sense polítiques públiques de mobilitat: "No és només que els trens no funcionin, no és només que fa anys que no hi ha inversió a la xarxa ferroviària sinó que ara el govern espanyol ha anunciat les noves línies d'autobús que han de connectar les ciutats de l'Estat i ha obviat la ciutat de Girona i la seva demarcació".

El govern espanyol va publicar aquest dimarts els 31 corredors d’autobusos de titularitat estatal que faltaven per completar el nou mapa de concessions del transport de passatgers per carretera. El nou mapa concessional, que donarà servei a més de 30 milions de persones, deixava fora les comarques gironines, que són l'única província de la Península per on no passarà cap ruta.

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Sí que s’hi inclouen sis rutes que passen per Catalunya, com ara la línia entre Barcelona, Lleida i Osca o entre Terol, Castelló i Barcelona. Salellas ha aprofitat l'ocasió per demanar la independència de Catalunya i poder decidir les infraestructures i la mobilitat amb tots els recursos de surten de Girona.

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Salellas esclata per l'exclusió de Girona de la xarxa d'autobusos espanyola: "N'estem tips"

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