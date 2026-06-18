La CUP demana una consulta popular per un aparcament a Sant Martí Vell: «Només beneficia la família de l’alcalde»
El govern local defensa que l’equipament beneficiarà tot el poble i explica que ha esperat una subvenció de la Generalitat per executar-lo
Els cupaires rebutgen l’expropiació dels terrenys prevista pel govern municipal i anuncia una recollida de signatures per aturar el projecte
La CUP demana una consulta popular perquè els veïns decideixin si cal construir un nou aparcament a Sant Martí Vell. La formació rebutja el projecte perquè considera que «només beneficia el restaurant de la família de l’alcalde», Robert Vilà (ERC), i no respon a una necessitat prioritària del municipi.
La petició es va plantejar durant el ple extraordinari celebrat dimecres al matí, en el qual el govern municipal va sotmetre a votació l’aprovació inicial d’una expropiació forçosa dels terrenys on es vol construir l’aparcament. L’actuació està prevista en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat l’any 2011. Som Poble, el grup municipal de la CUP a Sant Martí Vell, va votar en contra de l’expropiació i va demanar que el procediment no continuï sense consultar abans la ciutadania. La formació calcula que l’expropiació i la construcció posterior de l’aparcament públic suposarien una inversió aproximada de 200.000 euros.
Crítiques per la urgència
El govern municipal va convocar dimarts els regidors per celebrar el ple extraordinari l’endemà a les nou del matí. El portaveu de Som Poble va criticar la tramitació i va acusar l’executiu local de manca de transparència i de no justificar prou la urgència de la sessió. La CUPexplica que el projecte figura en el planejament urbanístic des de fa gairebé setze anys i assenyala que els diferents governs municipals no l’havien prioritzat durant aquest període. També afirma que l’actual govern ha disposat de tres anys per impulsar l’actuació per la via ordinària.
La formació considera que la convocatòria urgent ha dificultat que els regidors de l’oposició i els veïns poguessin consultar amb prou temps l’expedient i informar-se sobre el projecte. «Ara prefereixen tramitar-la d’urgència per evitar que l’oposició i els mateixos veïns i veïnes del municipi puguin accedir a l’expedient», va afirmar el seu portaveu.
La ubicació de l’aparcament
L’oposició també qüestiona l’emplaçament escollit, situat als afores del poble i al costat d’un restaurant que, segons la CUP, pertany a la família de l’alcalde. La formació defensa que, si Sant Martí Vell necessita ampliar l’oferta d’estacionament, caldria buscar un altre espai que respongués a les necessitats del conjunt del municipi. Som Poble considera que els anys transcorreguts des de l’aprovació del POUM justifiquen revisar algunes de les actuacions previstes en el document, entre les quals inclou aquest aparcament.
Des de la CUP afirmen que l’alcalde s’ha negat a convocar la consulta popular. Davant d’aquesta resposta, el grup municipal organitzarà una xerrada informativa adreçada als veïns per explicar el projecte i els motius pels quals s’hi oposa. La CUP també impulsarà amb l’objectiu d’aturar l’expropiació i reclamar que es revisi tant la necessitat de construir l’aparcament com la ubicació escollida.
La resposta de l’Ajuntament
El govern municipal rebutja l’acusació de la CUP i defensa que l’aparcament donarà servei al conjunt de Sant Martí Vell, i no només al restaurant de la família de l’alcalde, Robert Vilà (ERC). També subratlla que no és una actuació plantejada ara, sinó que figura en el POUM des de l’any 2011. Pel que fa al temps transcorregut, l’Ajuntament explica que ha esperat a obtenir una subvenció de la Generalitat abans d’executar el projecte. D’aquesta manera, assegura que els 200.000 euros previstos no els haurà d’assumir el consistori.
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