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Un conductor fuig després d'un accident amb una motorista ferida a Girona

L’home es va presentar després a comissaria i va comunicar a la Policia Municipal que era el conductor causant del sinistre viari

Dos agents de la Policia Municipal de Girona.

Dos agents de la Policia Municipal de Girona. / Marc Martí Font

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Una dona de 64 anys va resultar ferida dilluns de matinada en un accident de trànsit a Girona amb un vehicle que, després del sinistre, va marxar del lloc dels fets.

L’accident va passar pels volts de dos quarts de quatre de la matinada al carrer Montnegre, a la zona fronterera entre el barri de Santa Eugènia i el de Can Gibert. La víctima circulava en moto quan es va produir el xoc amb un cotxe. La dona va resultar ferida de consideració i va ser evacuada a l'hospital Josep Trueta en ambulància del SEM. A lloc també s'hi van desplaçar la Policia Municipal i els Bombers.

La Policia Municipal apunta que el sinistre es va produir perquè el vehicle implicat no va respectar la preferència de pas.

El conductor de l’altre vehicle va marxar inicialment del lloc de l’accident. Posteriorment, però, un home de 60 anys es va presentar a comissaria de la Policia Municipal informat que era el conductor causant del sinistre viari, confirmen fonts municipals.

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La Policia Municipal de Girona s’ha fet càrrec de l’atestat de l’accident. De moment es desconeix si l'home ha acabat denunciat pels fets.

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