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Girona celebra el Dia de la Música amb 250 intèrprets en vuit escenaris

El Viu21Música reunirà aquest diumenge 38 formacions amb concerts gratuïts de rock, jazz, reggae, flamenc, pop i música clàssica

Imatge d'arxiu del dia Dia de la música a Girona

Imatge d'arxiu del dia Dia de la música a Girona / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Girona

Girona celebrarà aquest diumenge el Dia de la Música amb 38 formacions, 250 intèrprets i vuit escenaris repartits per la ciutat. El Viu21Música començarà a les cinc de la tarda i oferirà concerts gratuïts de diferents gèneres fins ben entrada la nit.

La jornada, organitzada per l’Ajuntament de Girona cada 21 de juny, s’adreça especialment a músics i grups aficionats i a projectes de formació musical. La programació inclou propostes de rock, jazz, havaneres, reggae, músiques d’arrel, pop, flamenc, indie i música clàssica, entre altres estils. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que la programació permet donar visibilitat al talent local i als projectes formatius de la ciutat. «Aquesta edició torna a demostrar la vitalitat musical de Girona», ha afirmat.

Cercavila per començar

La Girona Marxing Band donarà el tret de sortida a les cinc de la tarda amb una cercavila que recorrerà el pont de Pedra, la Rambla, el carrer de les Ballesteries, la plaça de Sant Feliu i la plaça dels Jurats. Aquest últim espai concentrarà actuacions entre les 17.45 i les 23.30 hores. Hi tocaran La Moderna Big Band, Espasmos, Innat, Keepers of the Rainbow, The Oil Drinkers, The Must Kids i Los Berlingo. El concert de cloenda anirà a càrrec del col·lectiu Girona sona, amb el trio banyolí d’indie-rock Roko Banana.

El Sunset Jazz Club dedicarà tota la programació al jazz, amb actuacions de JaSom Five, els combos del Conservatori Municipal de Girona, la Sunset Jazz Orquestra i els Sunset Mall Stars, entre altres formacions.

Música en diferents espais

El Foment acollirà les actuacions de 012, Brins de Romaní, Cardona de Amores, Badia de Roses i Paula Frei. A la Rambla hi tocaran Carlota Giró, 10.000 Anys Llum, Black Station, Relive i Oli de Cop, mentre que la Casa de Cultura programarà Bel Cabrales, Òscar Boyle, Emma Sayer, Encantats i l’orquestra de violoncels Limoncello.

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El Centre Cultural La Mercè dedicarà la tarda als projectes formatius. Hi participaran La Diana Escola de Teatre i Teatre Musical, el Combo del Conservatori Isaac Albéniz, l’Escola de Música Sol de Solfa, els Combos Montjuïc del Girona International School i la Big Band Clau de Faula. La programació s’ampliarà amb música reggae al parc del Migdia, impulsada per Rise Up! Associació de Reggae Girona, i una jornada de música electrònica, sound system i sessions de discjòqueis al parc de Jordi Vilamitjana, organitzada per Puput Fest i Music & Energy. Com a activitat prèvia, dissabte el Centre Cívic Barri Vell oferirà sessions de piano obert de deu del matí a una del migdia i de quatre a set de la tarda.

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