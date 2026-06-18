Girona defensa al jutjat que el retrat de Felip VI amb fotos de l'1-O no contravé la llei i que es penja al lloc adequat
Vox demana que s'estudiï obrir la via penal perquè l'Ajuntament encara no ha posat una imatge institucional del rei
Girona defensa al jutjat que el retrat de Felip VI fet amb fotos de l'1-O no contravé la llei i que es penja al lloc adequat del saló de plens. En un recurs al contenciós, l'Ajuntament recorda que l'obligació es refereix a col·locar "l'efígie" del rei, i es remet a la definició que dona la Real Acadèmia Espanyola (RAE) per concloure que el mosaic compleix els requisits. Pel que fa a la ubicació, el consistori al·lega que el jutjat s'ha "excedit" a l'hora d'assenyalar que el retrat es pengi al costat de l'escut de la ciutat que presideix el ple. D'altra banda, Vox ha entrat un nou escrit al jutjat demanant-li que estudiï portar el cas a la via penal perquè l'Ajuntament encara no ha substituït el mosaic de l'1-O per una imatge institucional.
L'Ajuntament de Girona va penjar el retrat de Felip VI a la sala de plens fet amb un mosaic de fotografies de l'1-O el 15 de setembre passat. L'alcalde, Lluc Salellas, va adoptar aquesta solució per complir amb la sentència del jutjat contenciós administratiu 2 que, arran d'un recurs de Vox, obligava el consistori a posar "l'efígie o el retrat" del monarca en un lloc "preferent" del saló.
Salellas assenyalava aleshores que havien resolt acatar la sentència passant "a l'atac" perquè, construint la imatge del monarca a partir d'imatges del referèndum, complia amb la resolució judicial però mostrant "el rebuig cap a la monarquia espanyola" reivindicant l'1-O.
El retrat de Felip VI es va penjar en una paret lateral del saló de plens acompanyat d'un plafó on s'explicava que la imatge del monarca espanyol hi era per "imperatiu legal". El text també recordava que, en el discurs del 3 d'octubre del 2017, el rei "en cap moment va condemnar la violència exercida per l'Estat durant el referèndum" i que, a finals d'aquell mes, el ple de Girona el va declarar persona non grata a la ciutat.
Al febrer, i després que Vox tornés a anar al jutjat per dir que no s'havia complert la sentència, el contenciós li va donar la raó. En una interlocutòria, va fixar un termini "màxim" d'un mes perquè l'Ajuntament retirés el mosaic i el substituís per un "retrat institucional". A més, també resolia que la ubicació no era la correcta i exigia que es col·loqués en un dels "laterals immediats" a la presidència (perquè l'espai central del saló de plens l'ocupa ja un escut de pedra de la ciutat).
L'Ajuntament de Girona ha recorregut contra la interlocutòria defensant que el retrat de Felip VI s'adequa al que recull l'article 85.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que és el focus del litigi. En concret, s'hi recull: "En un lloc preferent del saló de sessions hi haurà col·locada l'efígie de S.M. El Rei".
D'entrada, el consistori subratlla que el retrat de Felip VI fet amb fotos de l'1-O s'emmarca dins la definició d'efígie. I aquí, tira del diccionari de la RAE, que diu literalment: "Imatge o representació d'una persona. Sinònim d'estàtua, figura, imatge, pintura, retrat, gravat, icona". A més, l'Ajuntament de Girona recorda que, a la seva interlocutòria, el contenciós ja admetia que el mosaic fa "reconeixible" la figura del rei.
Pel que fa a la ubicació, el consistori creu que el jutjat s'ha "extralimitat" a l'hora de fixar que el retrat de Felip VI se situï "en un lateral immediat a la presidència" del ple com a "únic requisit possible" perquè es compleixi la sentència. Segons l'Ajuntament de Girona, això suposa una "vulneració de l'autonomia local". També, perquè en cap cas l'article 85.2 del ROF especifica llocs concrets del saló de plens on s'ha de penjar la imatge del Borbó.
Multa i via penal
De moment, el consistori encara està pendent de rebre la resposta del jutjat a aquest recurs. Però en el mentrestant, ja n'ha hagut de presentar un altre. En aquest cas, perquè Vox va entrar un nou escrit al contenciós, queixant-se que des del febrer l'Ajuntament de Girona encara no hagi substituït el mosaic fet amb fotos de l'1-O per una imatge institucional de Felip VI.
En aquest nou recurs, el partit d'ultradreta demana al jutjat identificar qui és el responsable del consistori que ha de donar compliment a les seves resolucions. I que un cop en tingui el nom, se li imposi una multa de 1.000 euros i es vagi repetint la sanció fins a "la completa execució" de la interlocutòria, en paral·lel a estudiar obrir la via penal per no haver penjat el retrat oficial de Felip VI al saló de plens.
En aquest cas, les al·legacions de l'Ajuntament s'han presentat fa pocs dies (a principi de juny). A l'escrit, el consistori subratlla que en cap cas té la "voluntat expressa" d'incomplir la resolució judicial, però subratlla que encara hi ha "discrepàncies interpretatives" sobre com s'ha de "materialitzar". L'Ajuntament també sosté que no hi ha base per imposar cap sanció ni tampoc per obrir una possible via penal, perquè no hi ha hagut cap "conducta de resistència conscient, deliberada, persistent i rebel davant un mandat judicial clar i inequívocament formulat".
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