Girona manté les restriccions en l’ús de petards per Sant Joan i Sant Pere
La pirotècnia de soroll no es podrà llançar a menys de 200 metres d’hospitals, residències, centres veterinaris i espais per a gossos
L’Ajuntament de Girona mantindrà aquest any les limitacions en l’ús de petards durant les celebracions de Sant Joan i Sant Pere. La regulació fixa distàncies mínimes respecte dels espais sensibles, horaris per utilitzar pirotècnia de soroll i diferents prohibicions amb l’objectiu de reduir les molèsties i els riscos per a les persones i els animals. No es podran llançar petards a menys de 200 metres dels centres assistencials, hospitals, residències de gent gran i equipaments similars. La mateixa distància s’aplicarà a les zones d’esbarjo per a gossos, els centres residencials d’animals i els centres veterinaris.
La normativa també prohibeix utilitzar pirotècnia a menys de 50 metres dels espais on se celebrin sopars populars, balls o altres activitats a la via pública. La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, ha defensat que les limitacions busquen compatibilitzar les celebracions amb el descans i la seguretat. «Regular l’ús dels petards no vol dir renunciar a la festa, sinó fer-la compatible amb una ciutat més respectuosa i segura», ha afirmat.
Horaris limitats
La pirotècnia que emet soroll es podrà utilitzar el dimarts 23 de juny, durant la revetlla de Sant Joan, des de les sis de la tarda fins a les dues de la matinada. També es permetrà llançar-la els dies 20, 21, 22, 24 i 28 de juny, entre les sis de la tarda i la mitjanit. Fora d’aquestes franges horàries, no es podran fer servir petards sorollosos. El consistori recomana prioritzar els artificis de baixa intensitat sonora, especialment per reduir les molèsties a les persones autistes o amb sensibilitat al soroll i als animals.
Prohibicions de seguretat
Com en anys anteriors, no es podran utilitzar petards a tocar de zones forestals ni llançar-los des de balcons o finestres. També estarà prohibit introduir-los dins de totxanes, ampolles o altres recipients que puguin provocar situacions de perill. La normativa tampoc permet utilitzar globus o fanals que s’enlairin amb aire calent generat per la combustió d’espelmes, alcohol o altres productes.
L’Ajuntament també prohibeix la comercialització al públic general de pirotècnia de gran espectacle i teatral. A la via pública no es podran llançar trons de categoria F3 amb més d’1,6 grams de contingut explosiu, ni artefactes de doble tro, triple tro o tro de fricció. Finalment, no es podran utilitzar petards que s’hagin d’encendre manualment sense flama o brasa directa ni connectar diversos artificis entre ells, tret que hagin estat dissenyats expressament per funcionar d’aquesta manera.
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