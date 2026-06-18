Girona reconeix deu treballs universitaris sobre els reptes de la ciutat
Les recerques de la UdG analitzen àmbits com l’habitatge, la salut, la cultura, la igualtat, l’educació i la sostenibilitat
Deu treballs finals de grau i de màster vinculats a necessitats de Girona han rebut el reconeixement de l’Ajuntament i la Universitat de Girona (UdG). Les recerques, elaborades durant el curs 2025-2026, aporten anàlisis i propostes aplicables a diferents àmbits de la ciutat. El reconeixement s’ha lliurat aquest dijous a l’Estació Espai Jove, en un acte amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el rector de la UdG, Josep Calbó. És el segon any consecutiu que les dues institucions impulsen aquesta iniciativa, que busca connectar l’activitat acadèmica amb casos i necessitats reals.
«La recerca pot connectar amb les necessitats de la ciutat», ha defensat Salellas. L’alcalde ha assenyalat que els treballs permeten aprofundir en qüestions que els equips tècnics municipals no sempre tenen prou temps per analitzar. Calbó ha destacat que el projecte reflecteix el compromís de la universitat amb el territori i amb el model educatiu UdG XXI. El rector també ha defensat que l’alumnat pugui aplicar els seus coneixements en situacions reals i contribuir a donar resposta als reptes socials.
De la cultura a l’habitatge
En l’àmbit cultural s’han distingit un estudi sobre els públics i l’estratègia comunicativa d’El Modern i una recerca sobre la relació de Rafael Santos Torroella amb la Generació del 27. Els treballs relacionats amb la salut analitzen els serveis de promoció de la salut adreçats als joves de Catalunya i les experiències dels usuaris del Centre Jove de Salut de Girona en consultes sobre sexualitat, benestar emocional i consum de substàncies.
En matèria d’habitatge s’ha reconegut una recerca sobre l’evolució del mercat immobiliari de l’àrea urbana de Girona durant l’última dècada, elaborada des del grau en Administració i Direcció d’Empreses per a la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial.
Igualtat, educació i sostenibilitat
Dins l’àmbit de la igualtat, un dels treballs estudia l’impacte de la Llei orgànica 1/2025 en l’aplicació dels mitjans adequats de solució de controvèrsies en situacions de violència masclista. Un segon projecte avalua el programa Cinema i Solidaritat de Girona des de l’educació per a la justícia global i les perspectives decolonial i antiracista.
Les dues recerques educatives se centren en l’acompanyament de l’alumnat durant la transició als estudis postobligatoris i en les implicacions de l’increment de la diversitat per als mestres de les escoles bressol. Finalment, en sostenibilitat, s’ha distingit el disseny d’una auditoria energètica destinada als centres educatius. La iniciativa està impulsada pels equips de l’Estació Espai Jove i del model educatiu UdG XXI. L’objectiu és que els estudiants desenvolupin els seus treballs en contextos reals i que els resultats puguin tenir una aplicació professional i municipal.
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