L'Ajuntament de Girona avança lentament per reprendre les obres de la Casa de la Tecnologia al Xalet Soler
L'Ajuntament justifica la modificació del projecte per reprendre les actuacions de l'immoble que s'ha de convertir en la nova Casa de la Tecnologia
Les tasques estan aturades des de l'agost de 2024 per problemes en els forjats
L’Ajuntament de Girona avança lentament per poder reprendre les obres per convertir el Xalet Soler en la nova Casa de la Tecnologia. Les actuacions es van aturar fa gairebé dos anys, l’agost de 2024, per uns problemes en els forjats de l’immoble. Va caldre, per tant, una modificació del projecte, que fa mesos que es va dur a terme, però “per tal d’aixecar la suspensió s’ha fet un informe tècnic per justificar la modificació”, especifica el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, qui confirma que la firma d’aquest informe tècnic no trigarà massa a fer-se efectiva.
Font reconeix que el procés és “més lent” del que voldrien, però també assegura que no han estat aturats “cap dia” per poder reprendre les obres “com més aviat millor”. Així i tot, no s’atreveix a donar una data. De fet, encara s’ha de veure amb els “òrgans de contractació i secretaria jurídica la viabilitat de la modificació del projecte” i mirar que “dins el mateix pressupost” amb el qual es van adjudicar les tasques “es pugui fer la modificació del projecte”.
Les reformes del Xalet Soler es van adjudicar a l’empresa Arcadi Pla SL per 1,3 milions i van començar la segona quinzena d’abril de 2024 i es van aturar tres mesos i mig després. En els últims dos anys, però, els preus dels materials de construcció com els àrids, el ciment o la fusta s’han incrementat. El contracte especifica que el termini per enllestir les actuacions és de màxim un any i, per tant, encara quedarien nou mesos d’obres.
El procés és més lent del que voldríem, però no hem estat aturats cap dia per poder reprendre les obres com més aviat millor
Per altra banda, quan acabi aquesta primera fase d'obres encara se n'haurà de fer una segona. Aquesta consistirà a construir una sala polivalent annexa a l'edifici principal. En un principi, les tasques havien de costar 265.636,73 euros.
Intents d’ocupació
L’edifici, ubicat als números 155 i 157 del carrer Barcelona, a l’entrada sud de la ciutat, ha patit diversos intents d’ocupació amb les obres paralitzades. Font apunta que van ser “dos intents” alguns dels quals van acabar entrant. De fet, el maig de l’any passat es va produir un incendi que va cremar un matalàs i roba a la part del soterrani. Això va “afectar una mica l’estat” de l’immoble.
Durant aquest últim any, el regidor confirma que no hi ha hagut cap intent més per ocupar l’edifici. Ara assegura que s’ha de “protegir bé” un cop les persones que ocupen l’antiga fàbrica Simon marxin quan acabi el procés de desallotjament. Remarca que ho seguiran “de prop” i que es farà “acompanyament social” a les diferents persones que abandonin la nau. També es farà un “reforç” arreu del barri per fer un “seguiment” i una “supervisió”, com ja es va fer quan es van enderrocar diferents naus del carrer Barcelona que estaven ocupades fa uns mesos.
A més, va aparèixer un petit cartell a les tanques del pati que deien “No passar, servei de manteniment i neteja” amb el nom d’una empresa que no és la mateixa a la qual es van adjudicar els treballs. El cartell es va treure al cap de pocs dies. A part, el PSC s’ha queixat en algunes ocasions que les obres estiguessin aturades tant de temps i d’una situació de deixadesa, brutícia i abandonament de l’espai.
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