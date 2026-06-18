Girona tindrà el "parc inclusiu més gran" de la ciutat el 2027 a la zona dels Químics
Les obres complementàries d'urbanització ja s'estan duent a terme per un promotor privat, mentre que l'Ajuntament destinarà 500.000 euros per desenvolupar l'espai
L’Ajuntament de Girona preveu tenir construït l’any 2027 el “parc inclusiu més gran de la ciutat”. El durà a terme a la zona dels Químics, en l’espai lliure de la urbanització Torre Rafaela I, i que queda delimitat en una illa entre la pujada de Creu de Palau, l’avinguda Lluís Pericot i els carrers de Gabriel Roura i Gïibas i de Maria Josepa Arnall i Juan. El ple municipal d’aquest juny va validar finançar l’execució de la memòria tècnica descriptiva del subministrament i les obres auxiliars per la creació d’un parc de jocs infantil en aquest espai per 500.000 euros.
Durant el plenari, la tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va explicar que era una inversió “ambiciosa”, però “absolutament necessària”. Aliu va remarcar que construir el parc significa invertir en “salut, infància, accessibilitat i comunitat”. Tot plegat, perquè l’Ajuntament creu “fermament en el dret al joc i a la convivència, que no pot deixar ningú enrere”. El consistori es reunirà pròximament amb els veïns del barri per explicar el projecte.
Des de fa unes setmanes ja hi ha excavadores i camions que modifiquen els terrenys i adapten els camins, a part de posar grava i canonades. En concret, s’actua en una superfície de 13.069 metres quadrats. És el mateix promotor privat que va fer els pisos d’aquella zona que està executant aquestes obres complementàries per urbanitzar l’espai. Entre d’altres, millorarà els accessos o farà camins.
És un ainversió ambiciosa, però “absolutament necessària. Significa invertir en salut, infància, accessibilitat i comunitat
Així i tot, i en tractar-se d’un privat, l’Ajuntament no ha indicat terminis de quan estaran enllestides aquestes tasques complementàries. Segons el que es va aprovar en el ple de fa uns dies les accions preveuen començar en el “quart trimestre” d’aquest any. El termini d’execució previst és de sis mesos i, per tant, tot apunta que el parc serà una realitat el 2027, en el que serà un "gran espai verd".
Poc manteniment
La memòria de l’Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana detallà que “la secció d'espai públic va redactar un projecte bàsic, que resol els difícils condicionants topogràfics de la ubicació, amb un parc que proposa tota una sèrie d’itineraris per a vianants, fent possible també un itinerari accessible, i tota una sèrie d’espais de joc i estada, amb plantació de nova vegetació”. També que els promotors havien fet “diverses versions que no s'adeqüen” i estaven treballant per “acabar-ho de definir”.
Abans que els privats comencessin les actuacions a principis de maig, en aquesta parcel·la hi havia una zona habilitada amb una font, un fanal i un sorral per jugar. També s’havien plantat alguns arbres, tot i que era un espai en el qual es feia poc manteniment. Sí que, en algunes ocasions, s’havien cegat les males herbes i abans de començar les tasques s’hi veia una mica més de moviment.
El solar de davant, que ja dona al carrer Migdia, presenta pràcticament el mateix estat. En aquest no s’hi està actuant ara per ara, però ja fa anys que es va aprovar la construcció de cinc edificis. Tota aquesta part, coneguda com a Torre Rafaela, ha estat en desús durant molts anys tot i que hi ha vials creats: els carrers de Gabriel Roura i Güibas i de Josep Canal i Roquet. Fa temps que s’hi van col·locar news jerseys a les entrades per l’avinguda de Lluís Pericot o el carrer Migdia perquè els vehicles no hi accedissin, tot i que sovint se’n veuen desenes d’estacionats.
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