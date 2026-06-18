El professor de la UdG Marc Yeste ingressa a la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
L’acte es va fer el 21 de maig a la seu de l’Acadèmia, a Barcelona
El professor del Departament de Biologia i investigador de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona (UdG) Marc Yeste va ingressar a l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC) el passat 21 de maig, en un acte que va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia, a Barcelona.
En la sessió d’ingrés, Yeste, que és professor de les facultats de Medicina, Infermeria i Ciències, a part de ser l’investigador principal del Grup de Recerca en Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (TechnoSperm), va pronunciar el discurs titulat El binomi complexitat-simplicitat i l’espermatozoide: el cas dels mamífers euteris. En aquesta dissertació, l’investigador va parlar dels resultats de la recerca duta a terme pel seu grup durant els darrers anys, des d’una perspectiva comparada.
El catedràtic de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Jordi Miró, acadèmic numerari de l’ACVC, va ser l’encarregat de respondre al seu discurs en nom de la corporació.
L’acte va ser presidit per la presidenta de l’ACVC, Maria Àngels Calvo, i va comptar amb la presència, entre altres autoritats, de la presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunabeña.
L’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, que està vinculada al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, és una corporació de dret públic que té com a finalitat l’estudi i la investigació de les ciències veterinàries, i que promou l’establiment i el desenvolupament de relacions científiques i culturals amb altres ens similars, tant nacionals com estrangers. L’Acadèmia és també l’òrgan d’assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya i d’altres organismes públics i privats en l’àmbit de les ciències veterinàries.
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