Salt acull una exposició sobre l’estigma en la salut mental
«Trencar el Silenci» presenta l’art com una eina terapèutica i es podrà visitar a la Coma Cros fins a finals d’agost
La Factoria Cultural Coma Cros de Salt acull des d’aquest dijous «Trencar el Silenci», una mostra que aborda els prejudicis i els silencis que envolten la salut mental. L’exposició forma part de la tercera edició del projecte Diàlegs amb l’Art i es podrà visitar a la sala El Nucli fins a finals d’agost. La iniciativa de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) posa l’accent en aquelles situacions que sovint queden ocultes, com les mirades que s’aparten, les paraules que no es diuen o les dificultats per expressar determinades emocions.
L’acte d’inauguració ha comptat amb el director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, Claudi Camps; la coordinadora de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (UTCA), Glòria Tràfach; l’artterapeuta del projecte, Marta Aguasca, i el regidor de Cultura de Salt, Toni Vidal.
L’art com a eina terapèutica
L’exposició planteja l’art i la creació artística com a mitjans d’expressió i eines terapèutiques. El projecte combina diferents disciplines creatives, entre les quals hi ha la música, la poesia, l’escriptura i el treball en grup, per explorar les emocions i el benestar emocional.
La proposta també busca que les persones participants se sentin valorades i puguin experimentar el reconeixement que suposa veure una obra pròpia exposada públicament. «Trencar el Silenci» ha estat produïda per la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària, en col·laboració amb diferents serveis de salut mental de l’IAS. Hi han participat l’Hospital de Dia d’Adolescents, l’Hospital de Dia d’Adults, el Servei de Rehabilitació Comunitària del Gironès-Pla de l’Estany i la Unitat d’Hospitalització Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual.
Recorregut per altres centres
Després de la seva estada a Salt, la mostra continuarà el seu recorregut itinerant durant aquest any. De l’1 al 18 d’octubre es podrà visitar a l’Hospital Santa Caterina i, del 20 d’octubre al 30 de novembre, s’instal·larà a la Fundació Granés.
L’última parada prevista serà al desembre a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. La tercera edició de Diàlegs amb l’Art vol contribuir a parlar obertament sobre la salut mental i mostrar la creació artística com una eina d’expressió, inclusió i transformació personal.
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