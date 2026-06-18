Vilablareix, primer municipi gironí amb la certificació Residu Zero
És el segon municipi de Catalunya que obté el reconeixement, amb quatre estrelles sobre cinc i més d’un 90% de recollida selectiva
Vilablareix s’ha convertit en el primer municipi de les comarques gironines que obté la certificació Ciutats i Pobles Residu Zero gràcies a un model que ha situat la recollida selectiva per sobre del 90%, ha reduït la generació de deixalles i ha impulsat mesures de prevenció i reutilització. El municipi ha rebut quatre estrelles sobre cinc i és el segon de Catalunya que aconsegueix la distinció, després de Torrelles de Llobregat.
El procés ha comptat amb Rezero com a entitat mentora i amb una auditoria d’Ibérica Ambiente. La certificació avalua les polítiques municipals de prevenció, reutilització i gestió dels residus i permet identificar els àmbits en els quals encara es pot avançar. Viladecans es troba actualment en procés d’obtenir-la.
Un dels indicadors més destacats de Vilablareix és la qualitat de la recollida de la fracció orgànica, amb nivells de puresa pròxims al 100%. Això significa que gairebé no conté residus dipositats de manera incorrecta.
Menys residus que la mitjana
Cada habitant de Vilablareix va generar durant el 2024 una mitjana de 274,72 quilos de residus, una xifra molt inferior als 480,76 quilos registrats al conjunt de Catalunya. La fracció resta, que agrupa les deixalles que no es poden reciclar, es va situar en només 24,2 quilos anuals per persona.
El model municipal es basa principalment en la recollida porta a porta i es complementa amb un sistema de pagament per generació. Aquest mecanisme té en compte la freqüència amb què cada habitatge lliura determinades fraccions, com l’orgànica i els envasos lleugers, per incentivar la participació ciutadana. Vilablareix també ha desenvolupat durant l’última dècada campanyes de sensibilització i actuacions per reduir les deixalles. En l’àmbit escolar, per exemple, s’han aplicat mesures per disminuir l’ús de tovallons de paper als menjadors.
Prevenció i reutilització
El municipi fomenta l’autocompostatge i el compostatge comunitari i dona suport a iniciatives d’autoreparació. En els esdeveniments públics s’han introduït gots i vaixella reutilitzables, mentre que als edificis municipals s’han adoptat mesures per eliminar els plàstics d’un sol ús.
Entre les pròximes actuacions, l’Ajuntament preveu estudiar sistemes per reutilitzar els residus voluminosos i impulsar noves accions contra el malbaratament alimentari.
Alba Cabrera, membre de Rezero i mentora del procés, destaca que «aquesta certificació no només reconeix la feina feta pels municipis pioners com Vilablareix, sinó que també esdevé una eina estratègica per continuar avançant, identificar nous reptes i inspirar altres municipis a fer el pas cap al residu zero».
La regidora de Medi Ambient de Vilablareix assenyala que la distinció «és un reconeixement a molts anys de feina compartida entre l’Ajuntament, la ciutadania, els centres educatius i el teixit associatiu». «Vilablareix ha demostrat que, amb constància, pedagogia i corresponsabilitat, un municipi petit pot assolir grans resultats en prevenció de residus», conclou.
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