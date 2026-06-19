El Barri Vell de Girona, saturat d’activitats i rodatges: «Ens sentim com un escenari»
Des de l'associació de veïns adverteixen que el centre històric acumula massa activitats en poc temps i demana més planificació per reduir les molèsties als residents
El Barri Vell de Girona se sent cada vegada més pressionat per la concentració d’activitats al centre històric. Després de setmanes marcades per esdeveniments com Strenes, Temps de Flors, The Traka i el rodatge de Tomb Raider, i amb un futur rodatge de Disney vinculat a Enredados pendent d’una reunió amb el veïnat, des de l’Associació de Veïns del Barri Vell reclamen més planificació, més informació i que la vida quotidiana dels residents es tingui més en compte.
La presidenta de l’entitat, Magalí Pons, admet que la productora de Tomb Raider va mantenir una actitud col·laboradora abans del rodatge, però alerta que el malestar va més enllà d’aquesta producció concreta. «La veritat és que al Barri Vell estem una mica saturats d’activitats en molt poc temps: Strenes, Temps de Flors, The Traka i dos rodatges. Ens sentim com que som un escenari i la vida diària dels veïns no importa», afirma.
Pons explica que l’associació es va reunir prèviament amb la productora de Tomb Raider i que aquesta va ser «prou col·laboradora i comprensiva» amb les molèsties que podia causar. Tot i això, remarca que aquest tipus d’esdeveniments generen inconvenients als veïns sense que, al seu parer, hi hagi «cap tipus de compensació al barri». També critica que algunes activitats se solapin i que des del mateix Ajuntament no es controli prou aquesta acumulació.
Esperant una reunió
Sobre el futur rodatge de Disney vinculat a Enredados, la presidenta veïnal evita fer-ne una valoració concreta perquè l’associació encara està pendent d’una reunió. «Respecte al rodatge de Disney no et puc dir res perquè encara estem esperant una reunió», assenyala. La previsió d’aquest nou rodatge, però, arriba en un context en què l’entitat ja expressa cansament per la successió d’actes i afectacions al centre històric.
Un dels punts que més molèsties ha generat és la informació rebuda pels residents. Pons confirma que els veïns van rebre un fulletó amb molt poc marge abans del rodatge de Tomb Raider. «El del fulletó dos dies abans és totalment veritat. Falla molt més l’Ajuntament que la productora», assegura. Aquesta queixa també ha estat recollida per altres veïns del barri, que sostenen que molts residents es van assabentar de les afectacions més a través de la premsa que no pas per la informació oficial del consistori.
Segons aquestes veus veïnals, la productora sí que va informar amb mesos d’antelació els comerços i restaurants directament afectats pel rodatge, però aquest contacte formava part d’un acord entre privats. En canvi, retreuen que l’Ajuntament no actués amb la mateixa previsió amb els residents. Els veïns recorden que un dispositiu d’aquesta magnitud comporta afectacions en qüestions de mobilitat, accessos i organització del dia a dia, i consideren que caldria comunicar-ho amb més antelació i amb una planificació més clara.
El debat també ha arribat al terreny polític. El PSC-Girona pel Canvi ha criticat la gestió del govern municipal i ha reclamat més previsió en aquest tipus d’esdeveniments. El regidor Ferran Rafa defensa que Girona ha de continuar acollint grans produccions audiovisuals, però considera que això només serà compatible si l’Ajuntament «planifica, informa i s’anticipa a les afectacions que aquestes activitats comporten».
Els socialistes demanen al govern municipal que expliqui quins criteris es van seguir per informar els veïns, per què aquesta comunicació no es va fer amb més antelació i quines mesures pensa adoptar en el futur per garantir que esdeveniments similars es gestionin amb una millor planificació. El PSC també sosté que el malestar no s’adreça a la productora, sinó a la manera com l’Ajuntament ha gestionat la informació i ha avisat el veïnat.
Prenen nota
El govern municipal, per la seva banda, defensa l’impacte positiu del rodatge, tot i admetre que una producció d’aquesta magnitud pot generar molèsties. En l’últim ple, el segon tinent d’alcaldia de l’Àrea de Cultura, Esports i Educació, Quim Ayats, va posar en valor que el rodatge mostrés una part d’entitats i de la cultura popular gironina. Ayats també va destacar l’impacte del rodatge en l’àmbit audiovisual, especialment per als estudiants, i també en l’àmbit econòmic. El regidor va admetre que una actuació d’aquestes característiques implica moltes àrees de l’Ajuntament i «molt de moviment», i que pot generar molèsties. Tot i això, va assegurar que s’han fet gestions per intentar que les afectacions siguin mínimes. També va afirmar que el govern pren nota de les queixes per millorar i informar més, si cal, en futures ocasions.
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