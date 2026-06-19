CATSA destina un milió d'euros a millorar les xarxes d'aigua a Girona, Salt i Sarrià de Ter
La licitació se centra en la selecció d'empreses per cobrir avaries, noves connexions i reformes a les infraestructures hídriques
L’empresa d’aigües municipals de Girona, Salt i Sarrià de Ter preveu destinar un milió d’euros en un any a actuacions d’obra civil vinculades a les xarxes d’aigua potable i sanejament. Cicle de l’Aigua del Ter, S.A. (CATSA), la societat pública constituïda pels tres ajuntaments, ha tret a licitació un acord marc per seleccionar empreses que puguin intervenir en avaries, noves escomeses i obres de reforma, reforç o adequació de les infraestructures del cicle de l’aigua.
El contracte tindrà una durada inicial d’un any, però el contracte preveu la possibilitat de fer tres pròrrogues anuals. Això situa el valor màxim estimat d'uns quatre milions si s’acaben activant totes les anualitats previstes.
L'adjudicació que es vol dur a terme no correspon a una obra concreta en un carrer determinat, sinó que servirà per tenir empreses homologades que puguin actuar de manera recurrent quan hi hagi una necessitat del servei. Els plecs expliquen que CATSA disposa de personal especialitzat en l’àmbit mecànic i hidràulic, però no de tots els mitjans materials i personals per assumir directament la totalitat dels treballs d’obra civil associats a aquestes intervencions. Entre aquestes feines hi ha excavacions, demolicions, pavimentacions, formigonats, transports, gestió de residus i altres treballs auxiliars.
Tres lots
La licitació es divideix en tres lots. El primer està destinat a les noves connexions d’escomeses a les xarxes públiques d’aigua potable i sanejament, amb un pressupost de 230.384 euros. Aquest apartat permetrà atendre les sol·licituds de ciutadans i usuaris que necessitin una nova connexió al servei. El segon lot se centra en la reparació d’avaries de les xarxes públiques, amb 302.379 euros. L’objectiu és garantir la conservació de les instal·lacions davant incidències fortuïtes o causades per tercers i assegurar la continuïtat dels serveis d’aigua potable i sanejament. Finalment, el tercer lot és el de més import i correspon a les obres de reforma, reforç o adequació de les xarxes públiques, amb 467.967,50 euros. Aquest bloc inclou actuacions per adaptar les infraestructures a canvis normatius, reposar elements que han esgotat la seva vida útil o prevenir incidències en el funcionament del servei.
Tot i aquests imports, els plecs deixen clar que es tracta d’una estimació màxima i que CATSA no queda obligada a gastar tota la quantitat prevista. La despesa final dependrà de les necessitats reals que apareguin durant la vigència de l’acord marc i de les actuacions que s’acabin encarregant a través dels contractes basats.
Els punts concrets on s’intervindrà no estan definits ara en la licitació. L’emplaçament de cada actuació es concretarà en cada encàrrec derivat, segons si es tracta d’una avaria, d’una nova escomesa o d’una millora planificada. Això vol dir que l’acord pot acabar afectant diferents punts de Girona, Salt i Sarrià de Ter, però sense un calendari tancat d’obres.
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