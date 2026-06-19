Girona activa més de 80 refugis climàtics per afrontar la calor aquest estiu
La xarxa funcionarà fins a finals d’agost i incorpora equipaments municipals, espais culturals, comerços i zones naturals de tots els barris
Girona ha activat més de 80 refugis climàtics perquè la ciutadania pugui protegir-se de les altes temperatures durant aquest estiu. La xarxa, que estarà operativa des d’aquest mes de juny fins a finals d’agost, està formada per més de 60 espais interiors i 20 espais exteriors distribuïts pels diferents barris de la ciutat.
Entre els refugis hi ha equipaments municipals, biblioteques, museus, centres educatius, comerços de proximitat, entitats socials, parcs i itineraris naturals. L’objectiu de l’Ajuntament és oferir espais frescos, segurs i pròxims durant les onades de calor, especialment a les persones més vulnerables. Enguany s’incorporen a la xarxa el Servei d’Atenció a les Persones Grans i Dependències (SAGGID), el Servei Municipal d’Ocupació (SMO), la sala d’espera de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR), L’Estació Espai Jove i el CaixaForum Girona. També s’hi afegeixen nous establiments privats.
La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, ha explicat que el consistori vol continuar ampliant la iniciativa per preparar Girona davant d’episodis de calor que considera «cada vegada més intensos i freqüents». També ha destacat la implicació dels equipaments públics, les entitats i els comerços de barri, que defineix com a espais pròxims i de confiança, especialment per a moltes persones grans.
Equipaments repartits pels barris
La xarxa inclou els sis centres cívics municipals: Barri Vell-Mercadal, Pla de Palau, Pedret, Pont Major, Santa Eugènia i Ter. També en formen part l’Espai Cívic Can Gibert, l’Espai Cívic Mercadal i els locals socials de l’Eixample i Sant Daniel. Les cinc biblioteques municipals: Antònia Adroher, Salvador Allende, Ernest Lluch, Just M. Casero i Carles Rahola, tornen a funcionar com a refugis climàtics. S’hi sumen les biblioteques de la Universitat de Girona dels campus de Montilivi i del Barri Vell.
Entre els equipaments culturals hi ha el Bòlit, el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus, el Museu del Cinema, el claustre de la Mercè, la Casa de Cultura i l’Arxiu Municipal. El CaixaForum Girona s’hi incorpora aquest estiu. També hi participen les escoles Àgora i Dalmau Carles, l’escola bressol El Tren, les parròquies del Mercadal i Sant Narcís i diverses entitats. Entre aquestes hi ha la Creu Roja, l’Espai Fundació “la Caixa”, l’Associació Gironina Contra el Càncer, l’Ateneu Popular Salvadora Catà i la seu de la UGT a les comarques gironines.
Accés gratuït a les piscines
Les piscines municipals de la Devesa i Santa Eugènia-Can Gibert i les instal·lacions del GEiEG de Sant Narcís i Sant Ponç també formen part de la xarxa. Durant les onades de calor permetran l’accés gratuït a les persones majors de 65 anys i a les persones amb discapacitat. Diversos comerços de proximitat continuaran oferint els seus locals com a refugis. Entre aquests hi ha l’Abacus, Can Juandó, Carns Pere Rigau, Gemma’s Moda, la Farmàcia Frigola Campasol, la Perruqueria Nous Aires, la Carnisseria Cal Xevi, Cortinatges Esteba, Girtic Informàtica i la Perruqueria Nixus.
Vint espais a l’aire lliure
La xarxa es completa amb nou parcs i jardins, entre els quals hi ha la Devesa, el parc del Migdia, Vista Alegre, Domeny, els jardins de Pedret i el passeig Arqueològic. També inclou onze zones boscoses i itineraris naturals, com les hortes de Santa Eugènia, la font del Ferro, els recorreguts del Ter i l’Onyar i els boscos de Palau i Torre de Taialà. Els horaris de cada equipament es poden consultar al web municipal de refugis climàtics. L’Ajuntament també difondrà avisos i recomanacions durant les alertes per calor a través de les xarxes socials i del seu canal de WhatsApp.
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