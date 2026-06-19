Martí Carreras torna a presidir l’Associació de Veïns de Sant Narcís
L’assemblea de socis ratifica la nova junta, que substitueix l’equip encapçalat per Carme Castel
Martí Carreras és des d’aquest divendres el nou president de l’Associació de Veïns de Sant Narcís de Girona. L’assemblea de socis de l’entitat ha ratificat el seu nomenament i la nova junta que assumirà la direcció de l’associació durant aquesta nova etapa.
Carreras substitueix en el càrrec Carme Castel, que fins ara encapçalava l’entitat veïnal del barri gironí. El relleu s’ha formalitzat durant l’assemblea celebrada aquest divendres, en què els socis presents han donat confiança al nou equip. El nomenament representa el retorn de Carreras a la presidència de l’associació, ja que havia ocupat aquesta mateixa responsabilitat anys enrere. Ara torna a situar-se al capdavant de l’entitat després de rebre el suport de l’assemblea.
El nou president ha anunciat el relleu a través de les xarxes socials poc després de la trobada. «Avui l’assemblea de socis de l’Associació de Veïns de Sant Narcís m’ha ratificat com a nou president», ha explicat.
Agraïment a l’anterior junta
Carreras també ha volgut reconèixer la tasca desenvolupada per l’equip sortint. «Gràcies a l’anterior junta per la feina feta», ha expressat en el missatge, en què també ha agraït als socis presents a l’acte la confiança dipositada en la nova direcció. «La nova junta estarem a l’altura», ha sentenciat Carreras.
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