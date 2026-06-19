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La protesta contra la sala de concerts d’Emili Grahit a Girona suma tretze noves comunitats i ja n’aplega 51

Els veïns intensifiquen la recollida de firmes i preparen noves protestes abans de reunir-se amb l’alcalde al juliol

L'edifici on es projecta la nova sala de concerts, al carrer Emili Grahit.

L'edifici on es projecta la nova sala de concerts, al carrer Emili Grahit. / Marc Martí Font

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La mobilització veïnal contra la sala de concerts projectada al número 2 del carrer Emili Grahit de Girona continua creixent. En les últimes setmanes, tretze comunitats més s’han adherit a la iniciativa, que ja n’agrupa un total de 51. Els afectats han decidit intensificar la recollida de firmes i preparen noves accions de protesta per intentar evitar que l’Ajuntament concedeixi la llicència d’activitat.

La coordinació veïnal es va constituir l’1 de juny durant una reunió celebrada al Col·legi de Veterinaris de Girona, situat al número 10 del mateix carrer i a poca distància del local on es vol obrir l’equipament. Aleshores, la iniciativa agrupava 38 comunitats, però des d’aquella trobada ha ampliat el suport entre els edificis i carrers que podrien resultar afectats. Els representants veïnals intensificaran ara la recollida de firmes i l’estendran pels diferents barris de l’àrea d’influència. Amb aquesta acció volen mostrar que l’oposició al projecte no es limita als edificis més pròxims al local, sinó que respon, segons defensen, a una preocupació compartida per una part més àmplia del veïnat.

Reunió amb l’alcalde

La mobilització es mantindrà activa malgrat que l’Ajuntament ha emplaçat els representants de les comunitats a una reunió amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, durant la primera setmana de juliol. La data de la trobada encara està pendent de concretar. Els veïns valoren que el consistori hagi acceptat escoltar-los, però adverteixen que la reunió no aturarà les accions ni rebaixarà la seva preocupació davant la possibilitat que el projecte continuï avançant administrativament.

Les comunitats sostenen que l’anàlisi de la proposta no es pot limitar a comprovar les condicions tècniques de l’interior del local. Reclamen que també es tingui en compte l’impacte exterior que podria generar una activitat recreativa d’aquestes característiques sobre el descans, la convivència, la mobilitat, l’aparcament, la seguretat i l’ús de l’espai públic. En concret, alerten de les possibles molèsties provocades per les entrades i sortides del públic durant la nit i la matinada, les concentracions de persones al carrer, l’augment del soroll i la pressió sobre l’aparcament. També remarquen que el local es troba en una zona amb un ús predominantment residencial i forma part d’un conjunt immobiliari d’aquestes característiques.

Noves protestes

Per aquest motiu, reclamen que l’Ajuntament analitzi «amb el màxim rigor» la compatibilitat urbanística i funcional de la sala amb el seu entorn. Les comunitats demanen que no es concedeixi cap llicència mentre no considerin plenament garantits el descans, la convivència i la qualitat de vida de les persones que resideixen a la zona. Paral·lelament a la recollida de firmes i a les gestions institucionals ja iniciades, la coordinació prepara noves accions de protesta, tot i que encara no n’ha concretat el format ni les dates. També manté oberta la crida perquè més comunitats i veïns de l’entorn s’adhereixin a la iniciativa.

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Una sala per a 500 persones

La sala projectada tindria capacitat per a unes 500 persones i s’anomenaria Alter. Els seus promotors plantejaven programar concerts d’artistes i grups de renom els divendres i dissabtes, mentre que la resta de la setmana el local acolliria assajos i actuacions d’artistes locals. L’Ajuntament va denegar la llicència presentada perquè no complia diversos requisits, però va deixar oberta la possibilitat que els impulsors tornessin a sol·licitar-la després de corregir les deficiències.

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