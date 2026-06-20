Fontajau celebra trenta anys de festa major amb música, actes familiars i activitats al carrer
Fontajau celebra la seva festa major més especial amb una programació que inclou espectacles familiars, música i trobades veïnals
El barri de Fontajau celebra aquest cap de setmana els trenta anys de la seva festa major amb un programa d’activitats al parc de la Guingueta i altres espais del barri. La celebració va començar el divendres amb una cercavila amb Caixa de Trons i gegants, l’actuació de Gospelians de Girona, el pregó de Joan Serra Planas i un ball de nit amb el Trio de la Costa Brava.
La festa ha continuat aquest dissabte amb una jornada pensada per a públics diversos. El programa inclou una festa de l’escuma, un campionat de botifarra, un espectacle de Jaume Barri, ball en línia i una nit musical amb Cafè Trio i Timeless.
Diumenge, Fontajau tancarà la festa major amb un mercat d’intercanvi i de segona mà, i amb ball de nit amb el Quartet de la Chatta, entre altres propostes. La programació combina activitats familiars, música i trobades veïnals en una edició marcada per l’aniversari de la celebració.
El cap de setmana també coincideix amb la Festa Major de Vista Alegre, que va arrencar divendres amb la inauguració d’una exposició dedicada als 50 anys de l’església del barri. La programació ha continuat dissabte amb campionats de diferents disciplines esportives al parc de Vista Alegre i diumenge amb una festa de l’escuma i un vermut musical.
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