La Gala Giroinfant recapta 27.493 euros per a la recerca pediàtrica
La cinquena edició de la Gala Giroinfant destinarà els fons a la Unitat d’Arrítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu i al Departament d’Investigació del DIPG de Navarra
El Rotary Club de Girona ha recaptat 27.493 euros en la cinquena edició de la Gala Giroinfant, celebrada aquest divendres a l’Esperit Roca, al Castell de Sant Julià de Ramis. Els diners es destinaran íntegrament a dues línies de recerca pediàtrica vinculades a les cardiopaties infantils i als tumors cerebrals en nens i adolescents.
Una part de l’aportació anirà a la Unitat d’Arrítmies, Cardiopaties Familiars i Mort Sobtada – SJD Barcelona Arrhythmia de l’Hospital Sant Joan de Déu, dirigida per la doctora Georgia Sarquella Brugada, que treballa en el diagnòstic i el tractament dels trastorns cardíacs hereditaris en pacients pediàtrics.
L’altra part dels fons es destinarà al Departament d’Investigació del DIPG de l’Hospital Universitari de Navarra, centrat en el desenvolupament de nous tractaments contra el glioma difús intrínsec de tronc encefàlic, un tumor cerebral pediàtric especialment agressiu. Aquesta aportació s’emmarca en el Torneig Solidari Sergio Ayala, una iniciativa creada en memòria de Sergio Ayala, diagnosticat amb aquesta malaltia als 16 anys i mort l’abril del 2024.
La gala va ser conduïda pel periodista Llucià Ferrer i va reunir representants del teixit social i empresarial gironí. La vetllada va incloure un frikibingo, una copa solidària i una proposta gastronòmica preparada per a l’ocasió.
L’acte també va comptar amb presència institucional, amb representants de l’Ajuntament de Girona, la Diputació, la Generalitat i el Congrés.
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