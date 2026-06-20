L'Ajuntament de Girona celebra l'acte de cloenda dels Programes de Formació i Inserció
Un 74% de l'alumnat ha superat amb èxit la formació i ha obtingut el certificat acadèmic
L'Ajuntament de Girona i el Departament d'Educació han celebrat avui l'acte de cloenda del curs acadèmic dels Programes de Formació i Inserció (PFI-PTT), una jornada emotiva que ha reunit alumnat, famílies, professorat i representants institucionals per reconèixer l'esforç i els èxits assolits durant aquest curs. Es tracta de formació professional bàsica destinada a joves d'entre 16 i 21 anys que no disposen del graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
L'acte, celebrat al Centre Cultural La Mercè, ha comptat amb la participació de l'alumnat, les famílies, les empreses col·laboradores, el professorat i representants institucionals. Aquest curs s'han dut a terme cinc especialitats diferents des del Servei Municipal d'Ocupació: Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, Auxiliar de construcció, Auxiliar de centres sanitaris, Auxiliar de fabricació mecànica i Auxiliar de comerç i atenció al públic.
Després de nou mesos de formació, aprenentatge i superació personal, els i les estudiants han culminat el seu recorregut amb l'obtenció del Certificat d'accés a cicles de formació de Grau Mitjà. En total, el programa ha comptat amb 82 alumnes, dels quals un 74% han superat amb èxit la formació, fet que representa 61 estudiants graduats.
Durant el curs 63 alumnes han realitzat pràctiques en empreses del territori, consolidant així la seva experiència professional. A partir d'ara, 52 continuaran la seva trajectòria formativa cursant un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) i 17 s'incorporaran directament al mercat laboral.
"Queda demostrat, per tant, que els PFI-PTT són una gran oportunitat pel jovent, una peça clau del seu itinerari formatiu que els obre portes i oportunitats per un futur laboral d'èxit", ha destacat la regidora de Treball de l'Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio, durant l'acte de cloenda del curs.
L'Ajuntament de Girona col·labora amb els Programes de Transició al Treball (PTT) des de l'any 1994, consolidant al llarg de més de tres dècades una oferta formativa orientada a millorar les oportunitats educatives i laborals dels i les joves. Aquest curs, el programa ha incorporat millores destacades com l'estrena dels nous tallers sociosanitari i d'instal·lacions elèctriques. Les dues institucions continuaran treballant per ampliar recursos i millorar les instal·lacions amb l'objectiu d'oferir una formació de qualitat que afavoreixi la inserció laboral i la continuïtat educativa dels i les joves.
El programa, emmarcat dins dels Programes de Formació i Inserció (PFI), ofereix una formació de 1.000 hores adreçada a joves que busquen reprendre el seu itinerari educatiu o accedir al mercat laboral amb més garanties. La proposta combina continguts teòrics i pràctics de caràcter professionalitzador amb un pla d'acompanyament i atenció personalitzada, orientat al desenvolupament personal i acadèmic de l'alumnat. Una de les peces clau del programa són les 200 hores de pràctiques en empreses, que permeten a les persones participants adquirir experiència real en entorns de treball i establir un primer contacte amb el món laboral.
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