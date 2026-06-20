L'Ajuntament de Salt busca reprendre les obres de la casa de Marta Font després de la fallida de l'empresa adjudicatària
L'Ajuntament preveu finalitzar la primera fase de les obres de la casa de Marta Font aquest mateix any, un cop resolt el contracte amb l'empresa fallida
Les obres de l'immoble que l'artista Marta Font va cedir a l'Ajuntament de Salt perquè es convertís en una residència d'artistes fa mesos que estan aturades. Van començar el juny de l'any passat, però l'empresa adjudicatària, Absolute Properties Real Estate SA, va entrar en concurs de creditors. Segons expliquen fonts municipals, en un principi, semblava que les actuacions continuarien endavant amb la voluntat d'acabar-les, però no va ser així.
Segons consta a la plataforma de contractació, l'empresa va canviar de denominació social i va passar-se a dir-se Absolute Properties Corporate SA. Finalment, a principis de tardor es va confirmar que el concurs de creditors de la companyia aturava les obres i l'administrador concursal va assumir la gestió.
Les tasques corresponen a la primera fase d'obres de l'edifici. A grans trets, s'han d'unir dos pisos de la planta superior per convertir-lo en un únic habitatge de 132,58 metres quadrats, amb capacitat per allotjar una desena d'artistes. A part, s'han d'adequar les zones comunes de la casa.
El 45% completat
Les tasques es van adjudicar per 165.897,33 euros, tot i que el preu de sortida era de 184.740,90 euros. Sis empreses es van presentar al contracte, que es va adjudicar a Absolute Properties Real Estate SA. Segons exposen fonts municipals "l'empresa va acabar executant un 40 o 45% de l'obra". Ara, la voluntat de l'Ajuntament és que "un cop resolt el contracte es pugui acabar l'obra i que es faci dins d'aquest mateix any".
Després, encara s'hauria de fer segona fase d'obres per reformar la primera planta. Tenen un pressupost de 137.408,14 euros, tot i que les tasques encara no han sortit a licitació. A més, es continua estudiant el destí cultural que se li pot donar en un futur a la planta baixa, seguint així els desitjos expressats per la mateixa Marta Font.
Ocupat i tapiat
A principis de 2024, el consistori va anunciar que rehabilitaria la casa llegada per l’artista Marta Font, que va morir el 2012, com a allotjament per a artistes que facin residències de creació a El Canal. Llavors es va dir que la intenció era que aquesta primera fase d'obres s'executés el 2024, cosa que finalment no es va produir.
Durant aquest temps en el qual no es va fer cap actuació i amb l'immoble en desús, diferents persones van ocupar la casa el maig de 2024. La intervenció policial va permetre recuperar i protegir, poc després, tres dels cinc habitatges. Pels altres dos no va ser tan fàcil i no va ser fins al novembre del mateix any que es va poder desnonar l'edifici completament, després que un jutge donés la raó a l'Ajuntament.
El conflicte va sorgir arran que hi havia famílies vulnerables que ocupaven l'edifici i, per això, el procés es va allargar. En aquell moment, l'Ajuntament va assegurar que aquestes persones no estaven empadronades i que se'ls havia ofert una alternativa. Tot el contrari que el Sindicat d'Habitatge, que va assegurar no s'havia posat sobre la taula cap alternativa. Així i tot, l'edifici es va acabar blindant per evitar més ocupacions i també es va instal·lar una alarma.
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