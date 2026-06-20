Marc Puigtió reclama un nou pavelló públic abans de desplaçar l’esport de base de Fontajau
Fins que no es construeixi un nou pavelló a la riba esquerra del Ter, s’ha de garantir que els clubs i el veïnat puguin continuar fent ús de Fontajau
Arran de les informacions publicades sobre la futura concessió de Fontajau al Bàsquet Girona, Marc Puigtió, candidat a l’alcaldia d’Esquerra Republicana de Girona – Moviment Gironí, considera que la voluntat de professionalitzar el bàsquet a Girona i les millores previstes a Fontajau són una bona notícia per a la ciutat. Tot i això, defensa que aquest procés s’ha de dur a terme garantint sempre l’interès públic i la continuïtat de l’esport de base, de les activitats municipals i dels usos ciutadans que actualment acull el pavelló.
Puigtió recorda que Girona arrossega mancances històriques en matèria de pavellons públics que cal abordar amb urgència i de manera prioritària, tal com recull des de fa dècades la planificació d’instal·lacions esportives de la ciutat. Per aquest motiu, reclama la construcció d’un nou pavelló públic com a mínim i amb caràcter urgent.
També adverteix que la manca d’inversió en el manteniment de Fontajau o l’evolució dels equips professionals de bàsquet no poden servir d’excusa per desplaçar els veïns, clubs i usuaris que fan ús habitual de l’equipament.
En aquest sentit, el candidat republicà sosté que l’Ajuntament de Girona no pot desentendre’s de les seves obligacions legals en matèria de manteniment i provisió dels equipaments esportius públics necessaris per donar resposta a una població que ha crescut de manera sostinguda durant les darreres dècades. Segons afirma, aquesta responsabilitat no es pot traslladar a la iniciativa privada.
A més, considera que el consistori ha de prioritzar els interessos col·lectius dels veïns i veïnes per davant d’operacions que reforcin una política d’esdeveniments de gran format, amb més fluxos i més pressió sobre la ciutat, sense haver resolt abans les mancances quotidianes que l’Ajuntament continua arrossegant. A parer seu, no es pot continuar apostant per iniciatives que generen noves externalitats mentre és el mateix consistori qui n’ha d’assumir posteriorment els costos i els efectes sobre la mobilitat, l’espai públic i la convivència.
Finalment, Marc Puigtió defensa que la concessió que l’Ajuntament de Girona vol adjudicar al Bàsquet Girona ha d’estar vinculada exclusivament a la pràctica esportiva pròpia d’un equipament d’aquestes característiques i ha de garantir, en qualsevol cas, la compatibilitat d’usos amb la resta de clubs i usuaris fins que no s’hagi construït i posat en funcionament el nou pavelló a la riba esquerra del Ter.
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