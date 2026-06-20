Un torneig de futbol a Salt fomenta la integració de persones refugiades a través de l'esport i el català
La jornada esportiva, amb suport del Girona FC, busca reforçar la convivència i crear vincles amb la comunitat local
Creu Roja Girona i la fundació APIP-ACAM, entitat especialitzada en l’atenció i l’acompanyament social de persones en situació de vulnerabilitat, han celebrat aquest matí a Salt un torneig de futbol solidari amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. L’activitat s’ha fet al camp de futbol del Pla de Salt i ha reunit una vintena de participants per cada entitat.
La jornada ha consistit en un partit de futbol 11 de 90 minuts, dividit en dues parts per facilitar que hi poguessin participar tots els usuaris dels programes de persones refugiades. En la primera part, Creu Roja s’ha enfrontat al FC Salt Afrocat, club de futbol multicultural de Salt dedicat al desenvolupament integral de joves futbolistes, amb alguns usuaris de l’entitat. El tram inicial ha acabat amb victòria de Creu Roja per 3 a 2. A la segona part, APIP-ACAM ha jugat també contra Afrocat, amb altres usuaris de Creu Roja, i s’ha imposat per 2 a 0.
Alícia Pons, pedadoga tècnica d’idioma de Creu Roja, ha explicat que la jornada ha servit per promoure «tant la inclusió de persones refugiades com el català» i, alhora, per «fer xarxa a través de l’idioma i l’esport». Segons la tècnica, l’activitat també volia donar visibilitat a la diversitat de situacions que hi ha darrere la condició de persona refugiada. Ha remarcat que no totes fugen d’un conflicte armat, sinó que també poden haver marxat del seu país per motius de persecució vinculats a l’orientació sexual, la identitat de gènere o les opinions polítiques entre d'altres.
La llengua també ha tingut un paper central durant el partit. Paula Muñoz, també pegagoga tècnica d'idioma de l'entitat, ha detallat que el joc s’ha desenvolupat en català, incloses les decisions arbitrals, amb l’objectiu de «tenir el català present tota l’estona». D’aquesta manera, l’activitat ha combinat la pràctica esportiva amb l’aprenentatge i l’ús quotidià de la llengua.
Entre els participants hi havia Demba Ndiaye, del Senegal, que ha jugat de defensa amb l’equip de Creu Roja. En acabar el partit, ha destacat la importància d’organitzar activitats d’aquest tipus. «Estic molt content que es facin activitats així, per ajudar-nos a aprendre millor el català», ha explicat. També ha remarcat que una jornada com aquesta «ens ajuda a distreure’ns i a oblidar-nos per un moment dels nostres problemes».
L’activitat ha comptat amb la col·laboració del FC Salt Afrocat i el suport del Girona FC. El material esportiu s’ha completat amb les equipacions cedides per Afrocat, els mitjons aportats pel Girona FC i les botes facilitades per Creu Roja.
La jornada ha acabat amb música, begudes i entrepans per als participants, en un ambient festiu i comunitari. Més enllà del resultat esportiu, les entitats han plantejat el torneig com una eina per reforçar la convivència, generar vincles i donar visibilitat a les persones refugiades al municipi de Salt.
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