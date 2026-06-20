Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironadesaparegut Rosessala de concerts Gironaplatges Costa BravaIsak AndicMIquel CarósMundial futbol
instagramlinkedin

Tres sortides dels Bombers a Girona per arbres i branques caigudes en una tarda

Cap d'elles ha deixat ferits

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu.

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Bombers han hagut d’efectuar tres sortides aquest dissabte a la tarda a Girona per la caiguda d’arbres o branques en diferents punts de la ciutat.

El primer servei ha estat el que ha generat més expectació. Quan faltaven pocs minuts per a les quatre de la tarda, ha caigut mig arbre damunt de tres motos aparcades al carrer de Sant Joan Baptista la Salle, al centre de Girona. Els Bombers hi han desplaçat una dotació i també hi ha intervingut la Policia Municipal de Girona.

El segon avís s’ha rebut cap a un quart de cinc de la tarda a la plaça de la Independència. En aquest cas, els han alertat que hi havia una branca, situada a uns quatre metres d’alçada, que amenaçava de caure. Una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins al lloc i l’ha fet caure de manera controlada.

Notícies relacionades

Més tard, cap a un quart de sis de la tarda, els Bombers han hagut d’actuar de nou, aquesta vegada al carrer d’Antoni Varés i Martinell, al barri de Fontajau, per la caiguda d’un altre arbre, segons han informat fonts del servei d’emergències.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents