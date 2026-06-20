Tres sortides dels Bombers a Girona per arbres i branques caigudes en una tarda
Cap d'elles ha deixat ferits
Els Bombers han hagut d’efectuar tres sortides aquest dissabte a la tarda a Girona per la caiguda d’arbres o branques en diferents punts de la ciutat.
El primer servei ha estat el que ha generat més expectació. Quan faltaven pocs minuts per a les quatre de la tarda, ha caigut mig arbre damunt de tres motos aparcades al carrer de Sant Joan Baptista la Salle, al centre de Girona. Els Bombers hi han desplaçat una dotació i també hi ha intervingut la Policia Municipal de Girona.
El segon avís s’ha rebut cap a un quart de cinc de la tarda a la plaça de la Independència. En aquest cas, els han alertat que hi havia una branca, situada a uns quatre metres d’alçada, que amenaçava de caure. Una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins al lloc i l’ha fet caure de manera controlada.
Més tard, cap a un quart de sis de la tarda, els Bombers han hagut d’actuar de nou, aquesta vegada al carrer d’Antoni Varés i Martinell, al barri de Fontajau, per la caiguda d’un altre arbre, segons han informat fonts del servei d’emergències.
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