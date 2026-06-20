Usuaris de l'N-141e reclamen millores urgents pel mal estat de la «carretera de la vergonya»
Les esllavissades a la N-141e agreugen la problemàtica circulatòria, amb afectacions que fa mesos que esperen una solució definitiva
El Parlament va aprovar per unanimitat instar el Govern a realitzar una millora integral de la N-141e abans del 2027
Usuaris habituals de l'N-141e, entre Anglès i Girona, coneguda com la carretera de la vergonya, denuncien el mal estat de la via i reclamen actuacions urgents per millorar-ne la seguretat i la fluïdesa. Es tracta d'una carretera força transitada i, malgrat el pas dels anys i algunes intervencions puntuals, els usuaris consideren que les mancances continuen acumulant-se i que les millores realitzades han estat insuficients.
Així ho reconeix Albert Roura, membre de la plataforma carretera de la Vergonya, que assegura que «com a usuari de la carretera, que és molt freqüentada pel volum de trànsit, estem reivindicant una millora del traçat». Roura lamenta que les actuacions realitzades fins ara «han estat millores de maquillatge, però aquestes no són ni reals ni efectives»i que els retocs que s'han anat fent al llarg del temps no resolen la problemàtica de fons d'una via que qualifica «d'estreta i sense vorals adequats».
A més, assenyala que la carretera «és perillosa, perquè hi ha un volum important de ciclistes i no hi ha vorals en condicions». Per això, denuncia que les administracions continuen sense donar una resposta efectiva a unes reivindicacions que els usuaris fa anys que «reclamem»
De fet, Roura ha explicat que porta temps intentant traslladar aquest malestar als consistoris dels municipis afectats. «A Bescanó i a la Cellera no m'han respost; a Anglès em van dir que l'equip de govern s'ho estudiaria, i a Amer l'alcaldessa em va trucar i em va dir que poca cosa es pot fer»relata. Per aquest motiu, com a portaveu de la plataforma, expressa que «ens sentim oblidats»
Des de la plataforma Carretera de la Vergonya deixen clar que la seva reivindicació no passa per convertir l'N-141e «en una gran carretera, però sí en una carretera digna», i reclamen una via que permeti ampliar tant els carrils com els vorals per adaptar-los al volum de trànsit actual d'uns «12.500 vehicles»
La moció de Junts
El passat mes de maig, Junts va portar al Parlament una proposta, presentada per la diputada Maria Àngels Planas, per reclamar una actuació urgent i integral a la carretera per les múltiples deficiències i problemes de seguretat que arrossega des de fa anys.
La iniciativa, aprovada per la Cambra per unanimitat, insta el Govern a dur a terme una revisió urgent i exhaustiva de l’estat de la carretera per identificar els problemes de seguretat i mobilitat del conjunt del tram i licitar un projecte de millora integral abans que finalitzi l’any 2027.
La diputada Sònia Martínez, va alertar que es tracta d’una infraestructura estreta i amb revolts perillosos que són veritables punts negres de sinistralitat i va assenyalar que les obres realitzades en els darrers anys no resolen els problemes estructurals de la via i recordava que les darreres actuacions, anunciades el juny de 2024 i que el passat agost de 2025 encara estaven en procés d’execució, no han cobert la totalitat de la carretera.
El problema actual
A tot aquest problema, s'hi suma que actualment els usuaris es troben amb dos punts on les esllavissades han causat haver de posar jerseis de formigó i que encara dificulten més la circulació. Una es troba a la corba de Can Pipeta, entre l'última recta del pla de Trullàs i el nucli de Vilanna, i una altra en el tram entre el Pou del Glaç de Bescanó i l'antiga planta de formigons.
Des de la plataforma denuncien que aquestes afectacions «porten tres i quatre mesos a la carretera i encara estem esperant que se solucionin». De manera provisional, als dos punts s'hi han instal·lat barreres de formigó, però Roura deixa clar que «no volem solucions provisionals». Com a exemple, cita les obres que actualment s'estan fent a la carretera d'Osor, una via que, segons afirma, «té un volum de trànsit més petit»Tot i admetre que es tracta d'administracions diferents, considera que la situació respon a una qüestió de «prioritats». Per això, es reclama «vorals dignes i amplades tant de carrils com de vorals com es mereixen les carreteres nacionals», concloïa Roura.
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