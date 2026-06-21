Entra en servei el reivindicat carril bici que uneix Girona i Celrà
La infraestructura, que inclou una passera metàl·lica de més de mig quilòmetre sobre el riu Ter, forma part de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta i ha tingut un cost de 2,8 milions d'euros
Després d'uns mesos, entra en servei el nou carril bici que unirà Celrà i Girona. Es tracta d’una actuació llargament reivindicada que semblava que inicialment havia d'estar a punt el passat desembre, però que finalment s'ha allargat fins a finals d'aquest mes de juny amb un cost total d'uns 2,8 milions d'euros.
Aquest diumenge al matí, ciclistes i autoritats han acudit a la inauguració del tram ciclista a Celrà, que ha reunit diversos veïns i veïnes per celebrar l'esperada arribada de la passera del Congost. De fet, els qui s'han animat, han pogut arribar-hi en bicicleta. L'entitat gironina Mou-te en Bici ha organtizat una pedalada conjunta que sortia a les 9 h des de la Copa de Girona i mitja hora més tard des de l'Ajuntament de Celrà. Seguidament, la inauguració institucional ha començat a les 10 h a la mateixa passera. Finalment, a les 10:30 h s'ha ofert un refrigeri popular a Celrà.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas i també la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque hi han assistit. Paneque ha remarcat avui que “avui portem l’antic camí ral entre Girona i Celrà al segle XXI gràcies a aquest carril bici”. També membres de l'entitat Mou-te en Bici i altres persones del sector que han pogut explicar als assistents tot el que hi ha darrere la nova via. Un dels aspectes importants són les mesures específiques de protecció del medi ambient arran de la presència d’espècies protegides a la zona.
Aquest eix, que segueix el corredor de la C-66, té 1,8 quilòmetres de longitud, des de la sortida del municipi fins a connectar amb Girona. El nou tram discorre des del nucli urbà de Celrà, arrencant al carrer Pirineus i creuant per passar segregadament per la rotonda de la C-66. Aquí comença el tram de camí verd per sòl no urbanitzable i en paral·lel a la via del ferrocarril, fins al límit amb el terme municipal de Girona, on enllaça amb un itinerari que va condicionar l’Ajuntament de Girona fins al centre de la ciutat. Així, aquesta actuació permet connectar els dos nuclis urbans amb mitjans que promouen la mobilitat activa i descarbonitzada.
Més de mig quilòmetre de passera metàl·lica
El traçat del nou vial a Celrà ha aprofitat i condicionat camins existents en un tram inicial i, a continuació, ha inclòs un tram de nova execució mitjançant una passera adossada al mur existent a la línia del ferrocarril, per sobre del riu Ter. L’estructura és metàl·lica i té una longitud de prop de 525 metres.
L’obra s’emmarca en un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament, mitjançant el qual el Departament impulsa i executa les obres, alhora que aporta uns 2,3 milions d'euros, i el govern municipal, 500.000 euros. L’obra compta amb finançament dels fons europeus Next Generation EU, destinats a projectes que fomenten la sostenibilitat i la transició ecològica.
Aquesta actuació s’insereix en l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que té entre els seus eixos l’impuls a tot el territori català d’una xarxa de vies per a vianants i ciclistes que permetin potenciar l’ús de la bicicleta ja sigui per desplaçaments quotidians com per motius d’oci i turisme. A més, aquesta estratègia vol ser una eina de millora de la qualitat de vida de les persones, mitjançant projectes de connectivitat de mobilitat quotidiana a l’entorn dels 10 quilòmetres.
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