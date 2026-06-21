Girona: el pacte de govern arriba al 65% dels acords complerts quan falta un any per les eleccions
El consistori gironí ha completat o manté un compliment constant de 42 acords de govern, mentre que 22 encara es troben en procés d'execució a dotze mesos de les properes eleccions
L'equip de govern municipal de Girona format per Guanyem, Junts i ERC assegura que ha finalitzat o té un compliment constant de 42 dels 64 acords del pacte de govern que van fer les tres formacions el juny de 2023. Quan falta un any per finalitzar el mandat, a més, ha iniciat tots els compromisos indicats, tot i que 22 encara no s'han finalitzat.
El juny de 2025, el govern va indicar que s'havien acabat 22 accions. Això vol dir que amb un any s'ha posat punt final a vint més. Entre les que s'han donat per finalitzades en aquests últims dotze mesos hi ha el primer punt, el d'executar la reforma del carrer de la Creu. L'estiu de l'any passat es va dur a terme una prova pilot i aquest estiu es faran més obres per avançar en el que es va acordar en un procés participatiu.
Dels que s'han finalitzat fa pocs mesos hi ha fer arribar la Girocleta a municipis de l'àrea urbana. La raó és que Salt tindrà tres estacions abans que acabi aquest any. El pla de govern també indica que s'ha finalitzat el procés per desenvolupar un pla de revitalització de la Rambla o destinar com a mínim un milió d’euros anuals a inversions en habitatge per a lloguer social. També s'indica que s'ha acabat amb avançar en la reforma de l'entrada sud, al carrer Barcelona "que inclogui un nou equipament cívic i cultural al barri". La reforma s'ha avançat amb l'enderroc de sis naus en desús i ocupades fa uns mesos, a part de diferents passos per convertir l'antiga fàbrica Simon en el nou institut Ermessenda, però d'aquest nou equipament cívic i cultural no se n'ha parlat.
Anteriorment, el setembre de 2023, ja es va complir amb la reducció fins a un 4% el màxim de pisos que es poden destinar a usos turístics arreu de la ciutat. També en arribar a acords amb el personal municipal o planificar un augment de la plantilla durant el present mandat.
En procés avançat
Per altra banda, hi ha dotze punts que es troben en procés avançat d'execució. Un és cobrir tres pistes per a la pràctica esportiva. Aquesta setmana, sense anar més lluny, s'ha inaugurat la coberta de la pista de Fontajau. El tercer punt del pla de govern, el de convertir en zona de vianants i reformar la plaça Catalunya també es troba en aquest procés avançat. Un punt que, al mateix temps, inclou iniciar la transformació del carrer del Carme i reobrir la passera de la Font del Rei, entre d'altres. Per exemple, les obres de la passera s'han adjudicat recentment.
Segons s'indica, també estan en procés avançat punts com acabar el procés arqueològic a la Casa Pastors per poder fer la rehabilitació de l'edifici o obrir la biblioteca de la Casa de Cultura amb el finançament obtingut. L'equipament es va tancar el 2013 i s'estima que el pressupost pel projecte és d'1,6 milions, dels quals un prové d'una subvenció del govern central.
Cap sense començar
L'octubre de 2024 hi havia vuit punts que encara no s'havien començat a executar. Entre d'altres, implementar una nova xarxa de transport públic a la ciutat, que ara està en procés. Tot apunta que un dels avenços que s'ha fet està vinculat amb l'aparcament dissuasiu de Mas Gri, del qual les obres ja estan adjudicades, i l'estudi per la implantació d'un bus ràpid entre aquest punt i el centre.
També s'han fet passes, segons s'indica en el pla de govern, per finalitzar el projecte del Modern o desplegar el Pla radar per detectar i donar suport a les persones grans que viuen soles, punts que l'any passat no havien començat. Hi ha deu punts que estan en procés o parcialment realitzats. Un altre és obrir i mantenir un centre de baixa exigència per atendre el sensellarisme. Tanmateix, tot apunta que la Generalitat estudia altres llocs més enllà de la ciutat per obrir l'equipament.
Falta un any perquè el mandat acabi i 22 dels acords de govern encara s'han d'acabar d'executar. En una entrevista a Diari de Girona quan va anunciar que es tornaria a presentar a les eleccions municipals, l'alcalde Lluc Salellas va indicar que hi ha projectes de "diferents àmbits" que s'han impulsat i que "veuran la llum entre 2027 i 2031".
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