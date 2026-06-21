Vista Alegre acomiada la seva Festa Major amb un vermut musical i es prepara per la revetlla de Sant Joan
La celebració, que ha acollit sobretot el parc del barri, finalitza avui després de tres dies d'actes i un balanç positiu malgrat l'onada de calor
El barri de Vista Alegre acomiada avui la seva Festa Major que celebren des del divendres 19 de juny. El parc de Vista Alegre ha acollit la gran majoria dels actes d'aquests dies: des de campionats de botifarra fins a una festa de l'escuma o un vermut musical.
Tot i que el balanç és positiu, les altes temperatures sobretot durant les hores centrals d'aquest diumenge han condicionat en algun moment el flux de públic i el ritme de les activitats. Ara bé, com s'ha anat veient des del divendres, els veïns i veïnes tenen ganes de celebrar la seva festa i qui més qui menys ha assistit a algun dels actes programats.
Aquest diumenge ha sigut el torn del "Matí familiar al Parc de Vista Alegre". El dia ha arrencat amb una masterclass de tonificació, seguida d'una altra de balls en línia i ja més a tocar del migdia han arribat els inflables. I no ho han fet sols, perquè paral·lelament s'ha ofert un taller d'aeromodelisme. I no només això, la festa de l'espuma també ha sigut un dels moments més esperats i també més agraïts del dia, sobretot tenint en compte la temperatura, molts i moltes s'han volgut remullar amb aigua i espuma abans de l'últim acte del dia.
Un vermut musical, així tancava avui l'Associació de veïns Vista Alegre - Carme la programació per aquest diumenge de Festa Major. Ha començat a la una del migida i ha agrupat veïns i veïnes de totes les edats que han pogut gaudir d'una estona música i pica-pica abans d'anar-se'n a dinar.
Revetlla de Sant Joan a Vista Alegre
La celebració no acaba avui. I és que el parc del barri també acollirà una colla d'actes populars la nit de Sant Joan. Tot començarà a partir de les 19h amb un taller de pintacares de diables. Seguidament, a les 20:30h, arribarà la Flama del Canigó acompanyada de la Batucada, els Diables i el Gegant de Vista Alegre. Més tard, a les 21:30h s'encendrà la foguera i exactament una hora més tard se celebrarà el sopar popular de revetlla. La nit acabarà amb música per a tothom al Parc de Vista Alegre. A les 23:30h serà el torn de l'Orquestra Maribel, un grup de versions gironí que donarà pas a Dj Rodrix, que punxarà a partir de la 1:30h.
Amb la celebració de Vista Alegre pràcticament enllestida, el circuit de festes de barri de Girona es desplaçarà el pròxim cap de setmana cap a dues noves zones de la ciutat. Els barris de Fontajau (del 19 al 24 de juny) i de Pla de Palau-Sant Pau (els dies 26, 27 i 28 de juny) agafen el relleu amb els seus respectius programes d'actes.
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