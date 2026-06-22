La Biblioteca de Cassà organitza 64 activitats amb les escoles aquest curs
Les visites i sessions de dinamització lectora han comptat amb la participació de més de 1.300 alumnes del municipi
La Biblioteca Maria Corominas de Cassà de la Selva ha organitzat 64 activitats adreçades als centres escolars del municipi durant el curs 2025-2026. Les propostes han estat enfocades a fomentar la lectura entre infants i joves, donar a conèixer l’equipament i els serveis que ofereix, i acompanyar la tasca educativa de les escoles. En total, s’han dut a terme 40 sessions de visites escolars, amb la participació de 843 alumnes d’entre 3 i 13 anys. Aquestes visites han permès als infants conèixer el funcionament de la biblioteca, descobrir-ne els diferents espais i serveis i apropar-se al món dels llibres i la lectura d’una manera participativa i adaptada a cada etapa educativa.
495 alumnes participants
Durant les sessions, els alumnes han pogut explorar la col·lecció infantil i juvenil, aprendre com funciona el préstec i participar en activitats de descoberta, lectures compartides i petites dinàmiques relacionades amb els llibres. A més, la biblioteca ha organitzat 24 sessions de dinamització escolar, amb un total de 495 alumnes participants d’entre 3 i 11 anys. A través de diverses propostes creatives, els escolars han pogut explorar diferents formats i gèneres literaris, com contes, llibres d’artista, poesia o còmics, i també identificar emocions a través dels llibres.
Segons l’Ajuntament, cada proposta s’ha adaptat a les diferents edats i ha tingut com a objectiu fomentar el gust per la lectura d’una manera lúdica i participativa. Amb aquestes activitats, la Biblioteca Maria Corominas manté el seu paper com a espai educatiu, cultural i de trobada per als centres escolars de Cassà.
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