Una furgoneta bolca després de topar amb un semàfor a Sarrià de Ter
El conductor ha pogut sortir del vehicle i ha estat atès pel SEM a l’avinguda de França
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Una furgoneta ha bolcat aquest dilluns a la tarda a Sarrià de Ter després de topar contra un semàfor a l’avinguda de França, segons han explicat testimonis dels fets.
L’accident ha tingut lloc cap a un quart de dues del migdia, quan el vehicle hauria impactat contra el semàfor i ha acabat bolcat a la via. Quan han arribat els serveis d’emergències, el conductor ja es trobava fora de la furgoneta.
L’home ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tot i que de moment se’n desconeix l’estat. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Sarrià de Ter, que s’ha fet càrrec de l’atestat de l’accident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
- L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
- La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català
- Entra en servei el reivindicat carril bici que uneix Girona i Celrà