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Una furgoneta bolca després de topar amb un semàfor a Sarrià de Ter

El conductor ha pogut sortir del vehicle i ha estat atès pel SEM a l’avinguda de França

La furgoneta bolcada a Sarrià de Ter.

La furgoneta bolcada a Sarrià de Ter. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Tossa de Mar

Una furgoneta ha bolcat aquest dilluns a la tarda a Sarrià de Ter després de topar contra un semàfor a l’avinguda de França, segons han explicat testimonis dels fets.

L’accident ha tingut lloc cap a un quart de dues del migdia, quan el vehicle hauria impactat contra el semàfor i ha acabat bolcat a la via. Quan han arribat els serveis d’emergències, el conductor ja es trobava fora de la furgoneta.

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L’home ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tot i que de moment se’n desconeix l’estat. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Sarrià de Ter, que s’ha fet càrrec de l’atestat de l’accident.

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