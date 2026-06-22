La Cantada d’El Foment tornarà a portar havaneres a la plaça de Catalunya de Girona
La segona edició se celebrarà el 2 de juliol amb Son de l’Havana, Arjau i Les Anxovetes
La plaça de Catalunya de Girona acollirà el dijous 2 de juliol la segona edició de La Cantada d’El Foment, una vetllada d’havaneres i cançó popular catalana que començarà a dos quarts de deu del vespre. La proposta reunirà Son de l’Havana, Arjau i Les Anxovetes, sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés.
L’acte s’ha presentat aquest dilluns al matí amb la participació del tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats; el director de la Fundació Cultural El Foment, Candi Granés; el director artístic de La Cantada, Francesc Sánchez Carcassés, i Tona Gafarot, membre de Les Anxovetes.
Després d’una primera edició que va reunir més d’un miler de persones, l’organització vol donar continuïtat a una cita que combina música, ambient de carrer i activitats al voltant de la plaça de Catalunya. L’espai, obert al riu Onyar i amb la catedral i la basílica de Sant Feliu al fons, tornarà a ser l’escenari de la cantada. També hi haurà una zona de paradetes de menjar i beure abans de l’inici dels concerts.
El regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que La Cantada d’El Foment transforma la plaça de Catalunya en «un espai de trobada i celebració col·lectiva al voltant de la cultura popular». Segons Ayats, la proposta «reforça la cohesió social» i contribueix a fer de Girona una ciutat amb una cultura «viva i participativa».
Tres formacions d’havaneres
La programació reunirà tres formacions vinculades al món de l’havanera i la cançó popular. Son de l’Havana oferirà una proposta centrada en l’havanera i la música mediterrània. Arjau, grup de Palafrugell amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, portarà a Girona un repertori que revisita el cant de taverna amb arranjaments actuals. Les Anxovetes, formació gironina nascuda l’any 2013, hi aportaran un repertori clàssic d’havaneres i cançons tradicionals interpretades amb veus femenines.
La vetllada acabarà amb un cant col·lectiu de la sardana «Girona m’enamora». L’acte compta amb el patrocini de Valida i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, Girona Cultura i l’Institut Català de les Empreses Culturals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
- L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
- La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble