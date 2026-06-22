El centre de Girona que vol ajudar a envellir millor amb tecnologia mèdica avançada
Sportcat inaugura un nou espai dedicat a la longevitat, la recuperació i el rendiment físic, amb tractaments tecnològics aplicats sota criteri mèdic
El centre mèdic Sportcat, de Girona, ha inaugurat aquest dilluns un nou espai dedicat a la longevitat, la recuperació avançada i l’optimització física. Es tracta d’Sportcat Elite Performance, un projecte que incorpora el que es coneix com a biohacking tecnològic, és a dir, l’ús de dispositius i tractaments avançats per estimular processos del cos vinculats a la recuperació, l’energia i la qualitat de vida, sempre segons el centre sota supervisió mèdica.
El nou espai s’ha presentat coincidint amb el 18è aniversari d’Sportcat, especialitzat en medicina esportiva, rehabilitació i rendiment, i s’integra dins les actuals instal·lacions del centre, que sumen 1.500 metres quadrats. Amb aquesta ampliació, Sportcat vol fer un pas més en l’àmbit de la medicina preventiva i oferir programes personalitzats orientats a ajudar els usuaris a envellir millor, preservar la funcionalitat i millorar la seva condició física.
El doctor Jordi Surós, metge i director d’Sportcat, insisteix que el nou espai no s’ha de confondre amb un centre esportiu convencional. «En cap moment és un gimnàs, encara que visualment ho pugui semblar», ha explicat durant la presentació. Segons Surós, la diferència és que cada usuari seguirà una metodologia definida a partir d’una valoració mèdica prèvia i d’uns objectius individualitzats. «Aquí no vens a fer el que tu vols, sinó una metodologia del que necessites», va resumir.
En cap cas és un gimnàs, cada usuari seguirà una metodologia definida a partir d’una valoració mèdica prèvia i d’uns objectius individualitzats
El projecte funcionarà amb l’Sportcat Longevity Method, creat pel mateix Surós a partir de la seva trajectòria en medicina esportiva d’alt rendiment, prevenció, rehabilitació i rendiment humà. El mètode parteix d’una valoració mèdica exhaustiva que inclou una prova d’esforç amb gasos, calorimetria, densitometria amb tecnologia REMS, estudi nutricional i d’hàbits de salut, estudi funcional, antropometria per bioimpedància i estudi de força muscular.
Surós detalla que es tracta d'un centre "pioner" a Catalunya tenint en comtpe al tecnologia avançada que s'utilitza.
Protocol personalitzat per a cada usuari
Amb aquestes dades, l’equip mèdic defineix un protocol personalitzat d’aproximadament vuit o deu setmanes que pot combinar entrenament, nutrició, fisioteràpia i tecnologia avançada. Un cop acabat aquest primer cicle, es fa una nova valoració per analitzar l’evolució i reajustar els objectius.
Surós defensa que aquesta valoració inicial és clau per saber quin és l’estat físic real de cada persona i fins on pot arribar sense assumir riscos innecessaris. El centre vol adreçar-se tant a persones actives com a usuaris sedentaris que volen començar a cuidar-se. «Si ets una persona sedentària que et vols començar a cuidar, pots millorar», afirma el metge, que també remarca que el perfil pot ser molt divers en l'edat.
El nou espai integra recursos com la criosauna, la fotobiomodulació, la teràpia de buit intermitent, l’electroestimulació muscular, la ressonància magnètica terapèutica i sessions d’hipòxia-hiperòxia, entre altres procediments. Segons Sportcat, aquestes eines s’aplicaran sempre sota criteri mèdic i professional, amb l’objectiu de treballar aspectes com la recuperació, la capacitat aeròbica, la força, l’energia i la composició corporal.
El director del centre vincula aquesta nova línia amb un canvi de mirada sobre l’envelliment. Segons Surós, hi ha una generació que veu que els seus pares i avis estaven «molt més envellits» a la mateixa edat i que ara vol conservar millor la seva qualitat de vida. «Tots ens hem de fer grans, però si ens podem cuidar, encara més», va assenyalar.
Tots ens hem de fer grans, però si ens podem cuidar, encara més
El centre també vol garantir que l’atenció sigui personalitzada. Per això, segons explica Surós, l’entrada d’usuaris es farà de manera progressiva i amb un topall previst de 300 membres. El director remarca que les primeres revisions requeriran diverses hores de dedicació i que això obliga a fer créixer el projecte de manera ordenada.
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