Els Mossos actuen a les naus abandonades, l’estació i dos bars de Girona: 35 identificats amb 88 antecedents
El pla Kanpai acaba amb set actes per drogues, tres citacions per estrangeria i denúncies administratives en locals
Els Mossos d’Esquadra van desplegar entre divendres al matí i la matinada de dissabte un operatiu del pla Kanpai a Girona, centrat en les antigues naus situades a la carretera de Barcelona, l’estació d’autobusos i trens i dos bars de la ciutat. El dispositiu es va tancar amb 35 persones identificades, que acumulaven 88 antecedents entre totes elles.
L’actuació forma part de la intensificació del pla Kanpai a la Regió Policial de Girona, que també es va desplegar a Lloret de Mar, Figueres i la Jonquera. Aquest pla té com a objectiu reforçar la seguretat i la convivència a través de la intervenció coordinada de diferents cossos policials i organismes competents, així com actuar de manera preventiva sobre conductes reincidents i detectar situacions vinculades a la multireincidència.
Set actes per drogues
A Girona, la Policia Municipal va tramitar set actes per substàncies estupefaents durant el dispositiu. La Policia Nacional, per la seva banda, va citar tres persones per qüestions d’estrangeria.
La Guàrdia Civil també va participar en l’operatiu i va tramitar diverses denúncies administratives relacionades amb els locals inspeccionats. Segons els Mossos, aquestes denúncies feien referència a irregularitats en la videovigilància i les garanties digitals dels establiments, així com a contraban de tabac de sisha, venda de tabac i tolerància al consum.
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