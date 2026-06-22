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Girona acull el congrés més important del món sobre migracions

L’acte, organitzat per la UdG i per l’International Migration Research Network (IMISCOE), tindrà lloc al Campus del Barri Vell del 29 de juny al 2 de juliol i comptarà amb 1.350 participants de 75 països diferents

El vicerector d’Internacionalització, Josep Vila Subirós, a la dreta, i Òscar Prieto-Flores, investigador de la UdG, a l'esquerra, durant la presentació del Congrés.

El vicerector d’Internacionalització, Josep Vila Subirós, a la dreta, i Òscar Prieto-Flores, investigador de la UdG, a l'esquerra, durant la presentació del Congrés. / Marc Martí Font

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

La Universitat de Girona (UdG) es convertirà en l’epicentre mundial de la recerca sobre migracions amb la celebració de la 23a conferència anual de l’International Migration Research Network (IMISCOE), considerada la trobada científica més important del món en aquest àmbit. El congrés, que cada any se celebra en una ciutat diferent, fa dos anys a Lisboa i l’any passat a París, arriba enguany a Girona i reunirà 1.350 investigadors, professionals, activistes i responsables públics procedents de 75 països.

Sota el lema Enfortir els estudis migratoris a través del compromís comunitari, l’esdeveniment és organitzat pel Grup de Recerca sobre Moviments Migratoris de la UdG conjuntament amb IMISCOE i tindrà lloc del 29 de juny al 2 de juliol en diferents espais del Campus del Barri Vell. El programa inclou 637 comunicacions científiques, 95 panells i 33 tallers, on es presentaran estudis i investigacions sobre diferents àmbits migratoris i es debatrà sobre com aquestes dades poden contribuir a millorar l’atenció a les persones i les polítiques públiques.

La conferència té per objectiu reforçar el vincle entre la recerca acadèmica i les comunitats afectades pels processos migratoris.

Els organitzadors defensen una aproximació basada en els drets, la participació i la justícia social, en un context de forta polarització política actual. Per això, en l'acte es vol promoure la recerca participativa, donar veu a col·lectius tradicionalment exclosos del debat acadèmic i contribuir a un discurs públic més inclusiu i basat en evidències.

Entre els principals eixos de debat hi ha l’impacte de les polítiques migratòries sobre la vida de les persones i sobre el conjunt de la societat, anàlisis dels efectes de la regularització i la inclusió social, i qüestions d’actualitat com el Pacte Europeu de Migració i Asil (PEMA), que vigent des del 12 de juny de 2026.

“Cal un debat serè sobre els reptes de la migració”

L'investigador de la UdG i membre de l'equip organitzador, Òscar Prieto-Flores, ha destacat en la presentació del congrés, que la trobada vol ser un espai per debatre sobre com millorar l’atenció a les persones i construir societats millors. “L’objectiu és reunir-nos i debatre sobre com podem millorar l’atenció de les persones i construir societats millors”, ha afirmat.

En aquest sentit, ha lamentat que “quan es parla de migració es fa un debat d’extrems polítics” i ha defensat que “cal un debat serè sobre quins són els reptes de la migració”. Per això, reivindica la necessitat de posar les dades i la recerca al centre de la discussió pública, un fet que el congrés ho permetrà.

Per la seva banda, el vicerector d’Internacionalització de la UdG, Josep Vila Subirós, ha celebrat que la universitat aculli un esdeveniment d’aquesta magnitud. “Reunir més de 1.350 participants converteix la Universitat de Girona en un gran espai de debat sobre qüestions que interessen a tota la societat”. També ha destacat la importància que el debat sobre migracions es construeixi des del coneixement científic i les dades, assegurant que és un tema que “s’ha polititzat”, fet que no considera negatiu per si mateix, però segons ell, sí que ho és quan aquesta politització “s’utilitza des de determinades perspectives xenòfobes”.

Vila ha conclòs donant "la benvinguda als investigadors participants" i ha celebrat que "la UdG pugui acollir una conferència d’aquestes dimensions".

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Ponents del congrés

Entre les diferents figuers que comptarà la conferència, hi destaquen la participació de l’antropòleg Shahram Khosravi, de la Universitat d’Estocolm; l’economista Martin Ruhs, de l’European University Institute; la investigadora Blanca Garcés-Mascareñas, del CIDOB; i el fundador d’Open Arms, Òscar Camps.

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