Girona començarà a l'agost les obres de l’aparcament dissuasiu de Mas Gri
L’espai tindrà més de 200 places a l’entrada sud de la ciutat i estarà connectat amb el centre amb bus urbà i carril bici
L’Ajuntament de Girona començarà aquest agost les obres d’urbanització de l’aparcament dissuasiu de Mas Gri, a l’entrada sud de la ciutat. L’actuació permetrà crear més de 200 places d’estacionament i té com a objectiu reduir l’entrada de vehicles al centre urbà i afavorir els desplaçaments amb transport públic, bicicleta o altres mitjans sostenibles. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Agustí y Masoliver SA per un import de 844.580 euros, IVA inclòs, i tenen un termini d’execució previst de nou mesos. El projecte està subvencionat pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2025-2029, del Departament de la Presidència de la Generalitat.
Amb aquest calendari, l’aparcament estarà enllestit, com a mínim, fins al primer semestre del 2027. A més de reformar l’espai i reordenar la rotonda de Mas Gri, l’actuació també inclou l’execució d’un tram de carril bici que connectarà la zona de la Clínica Girona amb l’Avellaneda, on ja hi ha un carril habilitat.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha remarcat que l’aparcament de Mas Gri forma part del projecte de transformació de l’entrada sud de la ciutat. «La nostra voluntat és convertir el carrer de Barcelona en una avinguda, més amable per a passejar i circular en bicicleta», ha afirmat. Segons Salellas, per avançar en aquest objectiu cal reduir el trànsit que travessa aquesta artèria gironina a través d’aparcaments dissuasius i del reforç del transport públic i col·lectiu.
Més de 200 places
L’actuació consistirà en l’adequació de l’espai per convertir-lo en un aparcament amb més de 200 places. El projecte inclou la pavimentació de la superfície, la instal·lació de les xarxes de drenatge, reg i enllumenat públic, així com elements de control per garantir un ús adequat de l’espai. També es deixarà preparada l’obra civil necessària per poder instal·lar en el futur prop de vuit punts de càrrega per a vehicles elèctrics. A més, s’hi col·locarà mobiliari urbà i es plantarà arbrat tant a les voreres com a l’interior de l’aparcament. Una part de la superfície també es transformarà en zona verda, amb la voluntat de millorar la integració paisatgística de l’espai i incrementar-ne la qualitat ambiental.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu, ha destacat que el projecte permetrà fer realitat una de les previsions del Pla de mobilitat de Girona. Segons ha explicat, l’objectiu és disposar d’aparcaments dissuasius que ajudin a reduir l’accés al centre urbà de vehicles provinents d’altres municipis i que facilitin, alhora, plantejar nous espais de la ciutat amb menys trànsit o sense vehicles. Martí també ha admès que «la feina és ingent» en aquest àmbit i que cal continuar treballant per fer realitat altres aparcaments dissuasius previstos o estudiats. Per reforçar la funció de l’aparcament, l’Ajuntament preveu connectar-lo amb el centre de Girona a través del transport públic i la bicicleta. D’una banda, el bus urbà arribarà fins a la rotonda de Mas Gri, on s’habilitarà una nova parada. La connexió es farà amb la línia L2, que té una freqüència de pas de 15 minuts i que podria comptar amb reforç en hores punta fins a la plaça del Marquès de Camps.
D’altra banda, també es perllongarà el carril bici del carrer de Barcelona. Actualment, aquest tram arriba fins a l’estació de servei situada al costat de la Clínica Girona. Amb l’actuació prevista, el recorregut s’allargarà amb un paviment de terra fins al ramal sud de la rotonda de Mas Gri, més enllà del futur aparcament dissuasiu. El projecte també preveu un sistema de control d’accés amb una barrera d’entrada i sortida de vehicles, una càmera de lectura de matrícules i dues màquines de cobrament automàtic. L’Ajuntament estudia diverses mesures per oferir avantatges als usuaris del bus urbà i de l’aparcament.
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