S’incendia una embaladora i crema una bala de palla i part d’un camp a Cassà
El foc ha afectat uns 100 metres quadrats de vegetació agrícola al veïnat d’Esclet i ha generat una columna de fum visible des de diversos punts
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Una embaladora s’ha incendiat aquest dilluns al matí en un camp del veïnat d’Esclet, a Cassà de la Selva, i el foc ha acabat afectant també una bala de palla i uns 100 metres quadrats de vegetació agrícola.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís s’ha rebut cap a un quart de deu del matí. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions, que també han requerit el suport de maquinària pesada per remoure la palla i facilitar l’extinció.
L’incendi ha provocat una columna de fum visible des de diversos punts del Gironès i la Selva. No consten danys personals.
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