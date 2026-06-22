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S’incendia una embaladora i crema una bala de palla i part d’un camp a Cassà

El foc ha afectat uns 100 metres quadrats de vegetació agrícola al veïnat d’Esclet i ha generat una columna de fum visible des de diversos punts

Els Bombers actuant al camp de Cassà de la Selva.

Els Bombers actuant al camp de Cassà de la Selva. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Cassà de la Selva

Una embaladora s’ha incendiat aquest dilluns al matí en un camp del veïnat d’Esclet, a Cassà de la Selva, i el foc ha acabat afectant també una bala de palla i uns 100 metres quadrats de vegetació agrícola.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís s’ha rebut cap a un quart de deu del matí. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions, que també han requerit el suport de maquinària pesada per remoure la palla i facilitar l’extinció.

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L’incendi ha provocat una columna de fum visible des de diversos punts del Gironès i la Selva. No consten danys personals.

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