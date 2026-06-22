Intervenen prop de 2.800 aliments i cosmètics amb substàncies prohibides a Salt
La Guàrdia Civil i la Policia Local ha inspeccionat sis establiments que també haurien funcionat com a punts d’elaboració i envasat de productes sense garanties sanitàries
La Guàrdia Civil ha desmantellat a Salt un circuit de venda d’aliments i cosmètics sense garanties sanitàries després d’inspeccionar sis establiments comercials del municipi. L’operatiu, que es va dur a terme el passat 9 de juny amb la col·laboració de la Policia Local de Salt, ha acabat amb la intervenció de 2.785 envasos i productes, alguns dels quals contenien substàncies catalogades com a cancerígenes i prohibides a la Unió Europea.
Segons ha informat el cos policial, les inspeccions es van fer en comerços dedicats a la venda d’aliments i productes congelats destinats al consum humà. L’actuació s’emmarca en els controls de protecció de la salut pública, seguretat alimentària, drets dels consumidors i frau duaner.
Durant el dispositiu, els agents van detectar una gran quantitat de productes alimentaris i cosmètics que incomplien la normativa europea i estatal en matèria alimentària, nutricional, sanitària i de repressió del contraban. A més, van comprovar que alguns dels establiments no només venien aquests productes, sinó que també funcionaven com a centres d’elaboració i envasat.
Entre els articles localitzats hi havia olis i cremes corporals, cremes per alleujar el dolor, sèrums i olis capil·lars, cremes facials, perfums i productes de henna. Segons la Guàrdia Civil de Girona, aquests productes no disposaven d’elements essencials exigits per la normativa vigent, com l’etiquetatge, l’embalatge reglamentari, el número de registre sanitari, la informació nutricional, la traçabilitat o la identificació del fabricant.
37 actes per infraccions
Arran de l’actuació, la Guàrdia Civil ha aixecat 31 actes per infraccions administratives relacionades amb la Llei orgànica de repressió del contraban, la normativa sobre seguretat alimentària, la legislació de protecció de la salut de Catalunya, el reglament europeu sobre productes cosmètics i la normativa aplicable als aliments sense envasar.
La Policia Local de Salt també ha instruït sis actes en relació amb vuit infraccions detectades durant l’operatiu. Els 2.785 productes intervinguts han quedat a disposició del Departament de Duanes de la Jonquera i de la Seguretat Alimentària de l’Ajuntament de Salt perquè continuïn les actuacions administratives corresponents.
La Guàrdia Civil ha recordat la importància d’adquirir aliments i cosmètics a través de canals autoritzats i que compleixin totes les garanties sanitàries i de seguretat establertes per la normativa europea i estatal.
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