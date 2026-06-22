Les pluges i el deteriorament allarguen les obres de la plaça Catalunya
L’Ajuntament va acabar la setmana passada els treballs d’un dels costats del riu i aquests dies desviarà l’Onyar per començar a treballar-hi pròximament
El consistori preveu enllestir les reparacions a mitjans estiu
Les obres d’emergència de la plaça Catalunya de Girona no acabaran a finals de juny, com havia previst inicialment l’Ajuntament, sinó que finalitzaran previsiblement a mitjan estiu. «Les pluges i les dificultats trobades a la zona on s’ha treballat fins ara, la més deteriorada de tota l’estructura, han obligat a allargar el calendari», expliquen fonts municipals.
El consistori va deixar enllestides la setmana passada les reparacions en un dels costats de l’Onyar. El 17 de juny es van començar a traslladar les bigues cap al costat oposat de la plaça per preparar la segona part de la intervenció.
Aquesta setmana es modificarà la mota de terra que desvia l’aigua del riu perquè els operaris i la maquinària puguin accedir a l’altra zona. Mentre es faci aquest canvi no s’executaran reparacions, ja que hi haurà risc que l’aigua entri a l’espai de treball.
Una vegada completat el desviament del riu, l’Ajuntament calcula que encara caldran entre dues i tres setmanes per acabar l’actuació. Aquesta previsió queda condicionada a l’evolució del cabal de l’Onyar i a les dificultats que es puguin trobar a l’altre costat de la plataforma.
Un reforç provisional
La intervenció afecta aproximadament 120 de les prop de 340 bigues que sostenen la plaça, al voltant d’un 30% del total. Els treballs se centren en les peces que es troben en pitjor estat i tenen com a objectiu reforçar provisionalment l’estructura perquè la superfície pugui continuar funcionant amb normalitat.
El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ja va advertir al març que l’actuació no solucionaria definitivament els problemes estructurals. «No estem curant la plaça, li estem posant unes crosses», va resumir durant una visita a les obres.
La crescuda de l’Onyar ja havia obligat anteriorment a interrompre els treballs i reconstruir la mota de terra quan el riu va recuperar el cabal habitual. Aquest contratemps, les noves pluges i el mal estat de l’estructura han impedit complir la previsió d’acabar les obres abans de l’estiu.
Una actuació de més abast
L’Ajuntament haurà d’afrontar més endavant una intervenció més ambiciosa perquè, com va reconèixer Font, «l’estructura no està sana». Les opcions passen per sanejar les bigues individualment o plantejar l’enderroc i la reconstrucció completa de la plataforma, una decisió que el govern municipal situa a anys vista.
Mentre no acabin les reparacions, l’Ajuntament mantindrà vigents les mesures adoptades per reduir al màxim el pes que suporta l’estructura de la plaça. Entre aquestes hi ha les restriccions al pas dels vehicles més pesants, el trasllat d’alguns punts habituals de descàrrega i la prohibició d’estacionar-hi autobusos, una mesura que ha obligat a modificar el recorregut de la línia L6.
Subscriu-te per seguir llegint
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
- L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
- La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català
- Entra en servei el reivindicat carril bici que uneix Girona i Celrà